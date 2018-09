Vecinos se ofrecen a adoptar animales de los refugios antes del huracán Florence

La tormenta tropical Florence llegó a Carolina del Sur y causa "inundaciones catastróficas" en Carolina del Norte y del Sur, según el Centro Nacional de Huracanes

Antes de que el huracán Florence llegara a la zona de Carolina, los residentes hacían cola en los refugios locales para ayudar a mantener a los animales a salvo durante la tormenta.

La residente de Carolina del Norte, Ali Standish, compartió una foto en Twitter que muestra cuántas personas estaban alineadas afuera del refugio de animales de Saving Grace a la espera de acoger animales sin hogar.

“Tenemos una instalación muy pequeña. Solía ​​ser una antigua granja”, dijo a The News & Observer Molly Goldston, fundadora de Saving Grace Animals for Adoption. “No estamos preparados para cuidarlos si no hay electricidad”.

Muchos otros respondieron a la publicación de Standish con fotos de sus nuevos invitados.

Según Goldston, los 124 perros que estaban en el refugio antes del huracán fueron a hogares de crianzaz

Saving Grace afirma que las donaciones ayudarán a cubrir sus crecientes costos para cuidar a los perros que tienen y que continuarán recibiendo como resultado de la tormenta.

“Estamos muy agradecidos con nuestra comunidad por apoyarnos esta semana, ya que hemos salvado perros de refugios para dejar espacio a los perros desplazados por la tormenta”, escribió el refugio en Facebook.

“Hemos ayudado con múltiples huracanes y desastres en el pasado, pero este golpea especialmente cerca de casa. Necesitamos su apoyo no solo para cuidar a los perros que hemos tomado en esta semana, sino también a los que vendrán después de la devastación de Florence. Estamos preparados para ayudar donde sea necesario y esperamos proporcionar amor, atención médica, suministros y seguridad a los perros con necesidades críticas en las próximas semanas “.