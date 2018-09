Ulices Chaidez, de la humildad y la sencillez a la conquista de la música regional mexicana

El cantante es originario de Villa Juárez, Sinaloa y actualmente vive el éxito de su canción "Qué Bonito Es Querer"

Ulices Chaidez es un hombre de voz sencilla. Pausada. Suave. Cuando habla y recuerda sus inicios en la música lo hace con total honestidad, sin esconder su pasado sencillo, lleno de esfuerzo. Recuerda sus primeros instrumentos, la humildad de su casa, la sencillez de sus ropas y asegura que nunca lo olvida y que es en lo intacto de esos recuerdos que encuentra su polo tierra para no dejar atrás de dónde vino y hacía dónde va.

Durante una conversación telefónica con este medio el músico dijo sentirse agradecido con el público que hace de su sueño de hacer música una realidad. El cantante mexicano ha estado promocionando “Qué Bonito Es Querer” un tema con el que ha conquistado a muchos fieles seguidores de la música regional mexicana. La felicidad que vive el músico también se debe a que los temas que más están gustando son composiciones suyas que nacen en muchas ocasiones de sus vivencias.

Bajo esa premisa habla de su más reciente material discográfico, “El Elegido“. “Éste material tiene una de mis canciones que ha sido de las más sonadas. “Que Bonito Es Querer” es de mi autoría, por eso digo gracias a la gente que me tiene viviendo el sueño despierto“, acotó el artista.

Su expresión musical a la hora de componer dice que es parte de una vivencia, “compongo cosas que a la gente le pueden llegar a gustar. Aveces me da miedo exponer lo que siento y compongo, pero bendito sea mi Dios que les ha gustado”. Ante la posibilidad de estar enamorado asegura que “la canción lo describe todo” y por esto afirma que hasta hoy sigue “viviendo lo bonito de querer“.

El uso de las redes sociales a la hora de exponer su música, por otra parte, es muy importante para Ulices, en realidad es “fundamental, creo que esto ha influido bastante porque así me di a conocer, todo fue mediante YouTube. Así me conoció la disquera. Además, estar en las redes me permite estar contacto con la gente, con todo lo que hago y mostrarles lo que estoy haciendo, los planes que se vienen, etc“.

Sobre compartir vídeos más cotidianos, de su día a día, en YouTube parece que la idea se mantiene vigente en él y sobre esto afirma que de momento, “no he tenido el tiempo de hacerlo como yo quisiera pero trato de estar muy activo en otras redes como Instagram”.

En dicha plataforma -Intagram-, cuenta que le “gusta compartir lo que hago y escucho, así la gente sabe que no escucho solo música regional mexicana, porque soy muy versátil y me gusta todo tipo de música”, reveló Ulices.

En la actualidad Chaidez dice estar interesado en probar, por qué no, con otros géneros musicales. “Le tengo mucho amor y respeto a la música regional mexicana, lo llevo en la sangre desde niño, pero también me gusta el pop. Sí se me llegara a dar la oportunidad de grabar algo en ese género me gustaría poder fusionar todo esto, sin alejarme de los regional mexicano“, recalcó. Esto fue lo que pasó con “Que Bonito Es Querer” que también tiene una clara tendencia en ése género.

En lo personal reveló que escucha a varios artistas que lo inspiran, entre ellos destaca Alejandro Sanz y Pablo Alborán, así también como Río Roma. Y entre las exponentes femeninas tiene una predilección por Natalia Lafurcade.

Ulices también nos confirmó que pronto vendrá un nuevo disco en vivo y otro de estudio, “en el que podrán encontrar más canciones de parte de su servidor”. Y aseguró que para finalizar este presente año el material estará a disposición del público “para que puedan disfrutar de esto también para navidad”.

En un pequeño repaso por sus inicios Ulices Chaidez no pudo evitar recordar con nosotros un precioso requinto, aquél que al día de hoy sigue apoyado en la pared de su habitación.

“La guitarra sigue ahí conmigo. Mi papá tiene mucho queriendo regalársela a un primo mío, y ya la dije que no, que esa es mi primera guitarra, que si quiere le compramos una. La tengo y no quiero ni que me la toquen, ella está en la casa de mi pueblo y pobre de aquél que me la toque“, dice entre risas y recuerdos. El requinto, para él, es una clara conexión de su pasado con su presente.

Para Chaidez el valor de las cosas no radica en su costo sino en lo que significan, habla del aplauso del público con el mismo cariño y cuido del de su requinto. Y asegura que el tiempo también enseña lo que realmente vale todo lo que más importa.

Chaidez barró que la música le ha brindo experiencias que no podría haberse imaginado. Este año también estuvo con algunos de los conductores de Fox Deportes, y según afirma esta “Fue una experiencia muy bonita, y lo primero que pensé fue “qué padre”, y “siempre lo he dicho, sino hubiese sido cantante habría sido futbolista”, comentó entre risas.

“Estar ahí con El Pulpo Zúñiga -Martín Zúñiga ex portero mexicano que actualmente es uno de los conductores del espacio- fue impresionante. Fuera de cámaras hablamos de tantas cosas y después poder presumírselo a mi papá fue muy bonito”, concluyó entre risas.