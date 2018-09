Video: ¿Por qué María Celeste Arrarás “empujó” a una compañera de trabajo?

View this post on Instagram

¡Las cosas de la televisión en vivo! Aquí con mi amiga de toda la vida y estilista @giulianaardito que hoy nos pasó algo insólito. Durante la edición de la costa este de nuestro programa se cayó la señal en vivo desde Carolina del Norte debido al mal tiempo del huracán Florence, y cuando el director regresó súbitamente al estudio, la sorprendió justo cuando iba a arreglar algo en mi vestido. Para evitar que ese error saliese al aire y que a ella le llamaran la atención yo reaccioné con mis reflejos sacándola del tiro de la cámara. Sé que algunos de ustedes mal interpretaron ese momento y por eso esta aclaración. Buen fin de semana.