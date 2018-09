Selena Quintanilla tenía un lado muy oscuro, aseguran

Maya Zapata, quien interpreta a la reina del Tex-Mex, habló sobre la bioserie

En exclusiva para Grupo Cantón, Maya Zapata, quien interpreta a la fallecida Selena Quintanilla en la biose­rie “El secreto de Selena”, ase­guró que la cantante tenía un lado muy oscuro, poco conoci­do y que causará mucha polé­mica en el público.

“Por eso acepté este pro­yecto, porque quería mostrar un lado de Selena que pocos conocen; un ángulo muy oscu­ro, como el que tenemos todos. Yo ante los medios y la prensa soy una y en mi casa soy otra. Quiero enseñarle al público por qué ella y Yolanda Saldí­var se encontraban ahí en ese momento. Qué pasó entre ellas”, declaró.

Damayani Quintanar, quien le da vida a la ase­sina de Selena, Yolanda Saldívar, dejó en claro una cosa: “No sabemos si te­nían una relación amorosa, yo no lo creo, eran mejo­res amiga. Yolanda la quería como su hija. Nadie sabe qué pasó en ese cuarto de hotel, solo Yolanda, no hay más re­gistro, pero no creo que hayan tenido un noviazgo”, comentó.

Elenco y producción se re­unieron para ver el primer ca­pítulo, realizaron una alfombra roja en la que desfilaron los ac­tores de este proyecto.