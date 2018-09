Destrozan a Irina Baeva y Gabriel Soto con brutales insultos tras video viral

Los actores habían negado un romance pero fueron captados agarraditos de la mano

Irina Baeva y Gabriel Soto están en el ojo del huracán después de que fueron captados en plan romántico por las calles de Beverly Hills de compras y agarrados de la mano.

La pareja había negado que existiera un amorío entre ellos después del tumultuoso divorcio entre Soto y su esposa Geraldine Bazán. Los actores que fueron protagonistas de la telenovela “Vino el amor” habían sido captados en múltiples ocasiones juntos pero siempre han dicho que son amigos. Al principio lo pudieron esquivar ya que Baeva y Soto protagonizaron una obra juntos, pero no fue tan claro cuando al galán se le vio en Russia con Irina o cuando se supo que el estaba en Las Vegas al igual que ella.

Con el video de “Suelta la sopa” queda confirmado que si hay un romance entre los dos y la gente ha explotado en las redes sociales opinando sobre el tema.

Los comentarios negativos que han sido dirigidos hacia la actriz de origen ruso van desde llamarla “quitamaridos” y mucho más allá.

“Es una tipa con mala leche. En su trabajo no cumple, es robamaridos uff. A eso viene a jod** al prójimo y a sentirse lo que no es. No es la mejor actriz y así se siente. Ubícate que has quedado como zorrita“, fue lo que escribió “yessica.torrespopoca”.

“Ella juraba que solo eran ‘amigos’. Por eso ya no se puede creer en la amistad de una mujer y un hombre. ¡Dios, qué hipócrita!“, escribió otra seguidora.

“Está horrible esa mujer, es trepadora“, se pudo leer entre los comentarios.

El galán de telenovelas en Televisa también recibió palabras fuertes en su contra.

“Y tanto que negaban, se pasan los dos; ella por entrar con un hombre casado, él por no tener respeto a su esposa e hijas. Un hombre así no vale la pena y ella por destruir un hogar. Me dan pena los dos“, escribió “chikitavila” en la cuenta de Instagram del programa de espectáculos de Telemundo.

“¿Pues no qué no andaban? Entre más viejo, más cobardito salió“, otra seguidora escribió.

“Dejaste a una excelente mujer por una pu** que así como se metió contigo estando casado así te va a hacer pen*** cuando ella quiera. ¿Por qué? Porque si no respeto un matrimonio, ¿tú crees que te va a respetar a ti?“, dijo otra seguidora contundentemente.