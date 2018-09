Maca Carriedo fuera de ‘Intrusos’ de Televisa tras denunciar homofobia

Aseguran que Aurora Valle fue quien hizo un desatinado comentario

Maca Carriedo se volvió tendencia esta semana cuando realizó un video en donde denunció un incidente de homofobia que sufrió en uno de sus múltiples lugares de empleo.

“Una compañera de trabajo me dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes’ coqueteándose. Por primera vez enfrenté la homofobia en mi trabajo, me quedé congelada, me dejé muda, y eso está cabrón“, dijo Maca en el video.

De acuerdo al espacio “La Taquilla con René Franco” la persona que hizo el comentario homofóbico fue Aurora Valle, compañera de Carriedo en “Intrusos“.

El locutor asegura que Maca tuvo una conversación con la productora del programa de espectáculos, Carmen Armendáriz, y se llegó a la conclusión de que saliera del programa. Se dice que a la conductora no le pareció que no hubiera represalias contra Valle, mientras que a la productora no le gustó que se diera esa noticia en otros espacios.

“Como la producción no hizo nada para reprender a Aurora Valle, y Maca no está de acuerdo con eso y la producción no está de acuerdo con que Maca haya a revelado eso (la discriminación que sufrió) a otra parte; entonces Maca está fuera de ‘ Intrusos’ “, dijo Franco.