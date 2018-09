Comentamos la actualidad deportiva con Jairo Giraldo

NUEVA YORK – Nuevo look de Leo Messi lo muestra más rejuvenecido. RFEF prohíbe partido entre FC Barcelona y Girona FC en Miami. El New York City visita Montreal y el New York Red Bulls. Los Medias Rojas finalmente celebraron en casa de los Yankees. Una pelea de gigantes en Wembley: Anthony Joshua enfrenta a Povetkin pero piensa en Deontay Wilder.