Actriz sacrifica su cuerpo para dar vida a Yolanda Saldivar, la asesina de Selena Quintanilla

Damayanti Quintanar subió 40 libras para la serie "El Secreto de Selena"

De la asesina de Selena Quintanilla, la actriz mexicana Damayanti Quintanar aprendió muchas cosas, a nivel personal, por ejemplo, que puede modificar su cuerpo de una manera extrema para personificar en excelencia a Yolanda Saldívar.

En los episodios de “El Secreto de Selena“, que pronto estrena en Telemundo, Quintanar se percibe muy distinta a como sus seguidores están acostumbrados a verla, prueba de ello son los 18 kilos (40 libras) que subió para representar al máximo a este personaje, además de la voz que estudió y estudió hasta perfeccionar.

La razón: la dedicación que tiene por su carrera.

“De Yolanda me impactó que muy al principio era enfermera y atendía a enfermos de cáncer, me pareció un dato que habla mucho de ella, después que pudo salir adelante, venía de una familia muy humilde, es la única de todos sus hermanos que logró tener una carrera; ayudaba mucho a su familia, tiene una cosa maternal, lo tenía con su sobrina y después lo tuvo con Selena. De mí me sorprendió la capacidad de transformarme, porque el reto era muy grande y yo no sabía si lo iba a lograr, creo que lo que me enseñó es que para mí el motor más grande es la pasión que tengo por mi profesión, que es construir personajes”, puntualiza la actriz.

Para preparar el papel Damayanti no sólo invirtió todo su tiempo en disfrutar de la vida con las comidas que ella tenía por seguro le iban a engordar, también se abocó al estudio profundo de Yolanda: biografía, entrevistas, vida familiar, devoró todo lo que encontró a su paso.

“Me entregué a la vida alegre y fue muy impresionante darme cuenta que no me costó trabajo subir, hay mucha gente a la que le cuesta trabajo y yo subí con singular alegría y fue muy fuerte emocionalmente; me sentía mal físicamente, porque sí te genera un malestar, al principio sobre todo, porque le estás metiendo mucho a tu cuerpo y gasta mucha energía“.

Entre las consecuencias a las que Damayanti se enfrentó fueron más allá de que la ropa no le quedara, también dolor en las piernas por el exceso de peso, pues en la serie “El César” había interpretado a una boxeadora profesional, por lo que entrenaba a diario.

“Siempre trato de devorar todo lo que exista, porque cualquier dato me ayuda a nutrir mi construcción de personaje, lo primero que dije fue ‘¿la puedo conocer?, no, no la puedo conocer, ¿ok?’, entonces su biografía, entrevistas, lo que había en el guion, unas cartas que le envió a María Celeste Arrarás, escritora y productora), leí el libro, todo el trabajo que yo podía hacer a nivel mesa”, explica.

“Sí me costó, la verdad, fue duro, pero yo sabía que lo estaba haciendo y tenía que recordarme que era por un personaje increíble y que soy actriz, no modelo, que valía la pena el esfuerzo y el sacrificio”, puntualiza.

Jonathan Hernández