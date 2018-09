Protesta contra Trump en aniversario de huracán María llega este sábado a Mar-a Lago, en Florida

Jornada de manifestaciones en primer aniversario del desastre en la isla culminará hoy en el complejo vacacional del presidente

Este sábado, el ambiente de fiesta y relajación del espacio vacacional del presidente Donald Trump en Mar-a Lago, en Florida, será matizado por una visita solemne en la que decenas de luces serán las protagonistas.

A partir del mediodía, decenas de manifestantes llegarán al complejo del presidente en Palm Beach en respuesta a la convocatoria de la coalición nacional Power4PuertoRico, entre otros grupos, para conmemorar a los muertos víctimas del huracán María a un año del catastrófico evento.

Cada una de las luces representarán las vidas perdidas por el azote del huracán, ya sea de manera directa o como resultado colateral.

La acción busca, entre otras cosas, denunciar la retórica de Trump, quien recientemente achacó a una estrategia demócrata para inflar los datos la nueva cifra estimada de casi 3,000 muertos por el desastre natural.

El evento de hoy iniciará con una caravana de vehículos alrededor del resort. Posteriormente, habrá un “rally” y vigilia en Meyer Amphitheatre.

En los eventos se esperan sobre 2,000 participantes.

La movilización forma parte de una jornada de manifestaciones que inició este jueves en Nueva York y Washington en denuncia de lo que consideran la inacción del gobierno federal en la respuesta en Puerto Rico. Los fondos federales prometidos a la isla como territorio de Estados Unidos para la reconstrucción alcanzan los $41,000 millones. Sin embargo, los desembolsos no llegan a una cuarta parte, de acuerdo con un análisis reciente de El Nuevo Día y congresistas demócratas.

Esta semana se anunció el acuerdo que permitiría el desembolso de los primeros $1,500 millones del programa de desarrollo comunitario para desastres CDBG-DR.

La problemática anterior fue parte de lo que manifestantes denunciaron el jueves en la movilización en Manhattan al cumplirse el primer año de la tragedia, pero también las dificultades que enfrentan los desplazados en la Gran Manzana para encontrar vivienda y trabajo estable.

Cerca de 1,000 personas participaron en una vigilia procesión hasta la Torre Trump en la Quinta Avenida para pedirle al gobierno federal que no repita la “negligencia” en la que ha incurrido en el manejo de la crisis en Puerto Rico.

Coreando frases como “Boricuas lives matter” y “No olvidamos”, familias desplazadas por el desastre natural, líderes políticos y activistas llenaron la iglesia St. Bart’s, en el 325 de la avenida Park, para reclamar trato justo a los puertorriqueños, muchos de los que al cumplirse el primer aniversario del evento este 20 de septiembre, permanecen en refugios de la ciudad de Nueva York y batallando para estabilizar su situación económica.

En la misa que inició, aproximadamente, a las 6 p.m., sobrevivientes de María narraron sus batallas y pidieron premura a las autoridades para la obtención de vivienda y trabajo.

Israel Gutiérrez, es uno de los boricuas que se mantiene a la espera de un apartamento luego de que abandonara la isla. Vivía con su madre enferma en Canóvanas, pero decidió emigrar a la Gran Manzana al dejar de generar ingresos como diseñador gráfico y taxista de Uber luego del huracán.

“En ese momento, las cosas están bien difíciles. Difícil conseguir un apartamento. Aquí las cosas están bien costosas. Estoy en un ‘shelter’ (refugio) en lo que la Ciudad me ayuda”, dijo en entrevista con El Diario al exterior del templo episcopal.

“Como somos latinos, nos ven a nosotros como si fueramos de otro país. Nosotros somos ciudadanos…De la forma que nos tratan a nosotros es incorrecta, somos ciudadanos”, expuso el hombre.

Marcha hasta Trump Tower

Posteriormente, a eso de las 8 p.m., los manifestantes cargaron velas hasta la Torre Trump en recordación de las víctimas.

Organizaciones como Make the Road, que vela por los derechos de la población indocumentada, en la ciudad movilizaron a hispanos de otras nacionalidades a la convocatoria.

La solidaridad mixta ante la situación en Puerto Rico se vio también representada en la figura de la recién electa candidata a la Asamblea estatal por el distrito 38, Catalina Cruz.

Cruz, de origen colombiano pero que llegó como “dreamer” al país, dijo que los boricuas merecen el mismo trato que cualquier estadounidense en una emergencia como la experimentada en Puerto Rico.

“El dolor no tiene patria y aquí estamos los hermanos colombianos, estamos personas de otros países, porque la triste realidad es que este Gobierno trata a los puertorriqueños y a los latinos como si fueramos menos como humano. Lo importante es que no nos vamos a quedar callados. No vamos a permitir que sigan abusando de nuestro pueblo…”, sostuvo una de las cuatro mujeres vencedoras en las pasadas primarias demócratas.

El contralor Scott Stringer y la defensora del pueblo, Letitia James, fueron otros de los funcionarios que acudieron al evento.

Caravana cerca de Mar-a-Lago

Hora: 11:30 p.m.

Punto de encuentro: Home Depot de Oakwood Plaza, en Hollywood, Florida

Ruta: Miami – Broward – Mar-A-Lago

Para participar del recorrido debe registrarse a través de la página web: https://caravanamaralago.com/

“Rally” y vigilia

Hora: 3 a 6 p.m.

Lugar: Meyer Amphitheatre

Dirección: 105 Evernia St, West Palm Beach, Florida

Para más detalles, puede visitar la página en Facebook @Power4PuertoRico o https://www.power4puertorico.com/