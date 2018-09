¿Puedo apelar la negación de una solicitud de naturalización?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana, contesto la pregunta de un lector a quien le negaron su solicitud de naturalización

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio de cada persona.

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Me han negado dos solicitudes de naturalización y ahora me mandan una carta dándome la oportunidad de protestar la más reciente decisión de inmigración. ¿Debería seguir con mi caso o es una pérdida de dinero? –Jorge A.

Jorge, no me das suficiente información para determinar si deberías pelear la más reciente negación de tu solicitud de naturalización que recibiste del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés).

Para poder determinar si se puede hacer una apelación, es importante saber por qué USCIS negó tus solicitudes de naturalización y si al hacerlo, cumplieron de manera correcta con la ley de inmigración.

Falta de buena conducta moral, fraude migratorio en obtener la residencia permanente y no tener el suficiente tiempo de residencia y presencia dentro de los Estados Unidos podrían ser algunas de las razones para negar una solicitud de naturalización.

Te recomiendo que inmediatamente recopiles todos tus archivos migratorios, incluyendo las previas solicitudes de naturalización y las negaciones que recibiste de USCIS, y los lleves a un abogado de inmigración para que los revise y determine tus opciones legales. También, debes llevar tus archivos criminales si te han acusado, arrestado o encontrado culpable de algún crimen en el pasado.

Proceso para apelar una decisión de naturalización

Si te niegan una solicitud de naturalización y deseas apelar la decisión, tendrás que presentar el Formulario N-336, Solicitud de Audiencia sobre Decisión en los Procedimientos de Naturalización bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dentro de los 30 días calendario después de haber recibido la notificación de la negación.

Asegúrate que en el Formulario N-336 expliques las razones por las cuales estás apelando la decisión de USCIS y envía evidencia de apoyo para tu caso. Firma, ponle fecha al formulario e incluye la tarifa de presentación de la solicitud, que es actualmente $720. Si no tienes suficientes ingresos y eres elegible, envía una solicitud de exención de pago.

USCIS rechazará un Formulario N-336 que no se presente a tiempo o no incluya los documentos de apoyo que demuestren tu elegibilidad para naturalización bajo la ley de inmigración. USCIS no reembolsará la tarifa de presentación si el formulario es rechazado porque no fue presentado dentro del plazo indicado.

Si no presentas el Formulario N-336 a tiempo, pero los documentos que envíes cumplen con los requisitos para una moción de reapertura o una moción para reconsiderar, USCIS emitirá una decisión en tu caso. Para evitar este tipo de confusión, asegúrate de presentar el Formulario N-336 a tiempo.

Por favor consulten con un abogado de inmigración antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Para más información y consejos de inmigración, lea mi blog InmigracionHoy.com.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.