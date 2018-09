Selena Gomez: la gran incondicional de Taylor Swift

13 años de amistad con altas y bajas

Hace ya un par de años que Taylor Swift se distanció de su antiguo ‘squad’. Bien sea porque decidió comenzar a manejar su vida privada de forma más discreta, porque optara por reducir su círculo de allegados o, según las malas lenguas, porque muchas de esas ‘bffs’ prefirieron distanciarse de ella cuando su imagen pública sufrió un duro golpe, la cuestión es que ya no se rodea de un grupo de mejores amigas del alma allá donde va.

Sin embargo, sí hubo algunas personas que se mantuvieron a su lado en los peores momentos del deterioro de su antigua reputación de chica buena, entre las que se encuentra la cantante Selena Gomez. Ambas se conocen desde sus inicios en el mundo del entretenimiento, cuando Taylor no había dado el salto aún del country a la escena pop y la segunda era aún una de las grandes estrellas de la factoría Disney, y a día de hoy siguen tan unidas como en aquella época.

Así se ha encargado de asegurarlo la propia Selena en una sesión de Instagram Live cuando le preguntaron por su relación actual: “¿Que cómo está Taylor? Es maravillosa. La quiero muchísimo y es una persona increíble”, ha asegurado para quitar importancia al hecho de que en los últimos tiempos no se hayan dejado ver demasiado en público. “He hablado con ella hoy mismo. Es como mi hermana mayor, la verdad, y le cuento todo. Es tan lista que a veces incluso me asusta un poco”.

La propia madre de Selena se ha pronunciado en varias ocasiones acerca del vínculo que une a las dos jóvenes para dejar claro que, a diferencia de otras antiguas amistades de su hija -como su ex Justin Bieber-, Taylor le parece una chica maravillosa capaz de ejercer una influencia muy positiva sobre cualquiera: “Con Taylor, lo que ves es lo que hay. Es quien es, y por eso es una persona tan centrada, que trabaja muy duro y que siempre está ahí para Selena”, ha afirmado en varias ocasiones.

Ella, por su parte, ha atribuido tanto a su amiga como a la familia Swift un papel vital a la hora de ayudarle a superar los problemas de salud que ha atravesado recientemente, que en 2016 le llevaron a pasar tres meses en rehabilitación y que el verano pasado la obligaron a someterse a un transplante de riñón.

“Quiero aprovechar para decir gracias a la que ha sido mi mejor amiga durante los últimos doce años, casi trece”, explicó Selena el pasado mes de mayo durante una aparición sorpresa en un concierto del ‘Reputation World Tour’ de la artista en la localidad californiana de Pasadena. “Y la razón por la que ha sido una de mis mejores amigas en todo este tiempo es porque nunca, jamás, me ha juzgado por las decisiones que he tomado en la vida. Siempre ha estado a mi lado cuando lo necesitaba, me ha animado cuando no tenía nada por lo que sentirme animada. No sé si habría podido ser tan fuerte como lo soy ahora sin ti y sin tu familia, porque la verdad es que me has cambiado la vida”, le aseguró profundamente emocionada desde el escenario.