Identifican al hijo de 12 años de un policía asesinado a tiros durante una pelea en El Bronx

El hijo inocente de un oficial de policía del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue asesinado por una bala perdida, mientras un video lo muestra desplomándose en una bodega después de volver corriendo mientras se agarraba el pecho.

Jacob Freytas, de 12 años, era un transeúnte inocente que, cuando pasaba cerca de una tienda en Elliott Place, cerca de Grand Concourse, recibió un balazo mientras tenía lugar una pelea frente al establecimiento, poco antes de las 5:00 de la tarde del sábado, informaron las autoridades.

Un video de las cámaras de seguridad muestra al adolescente dejando su bicicleta afuera de la bodega para entrar a comprar una pelota, antes de salir de nuevo justo cuando estalló violenta pelea en la acera.

En el material audiovisual se puede observar al joven, que estaba presenciando el tiroteo, por medio de una puerta, subiéndose a su bicicleta para irse, y luego viendo el alboroto que se produce fuera mientras se oían los tiros.

El niño se baja de su bicicleta y corre de regreso a la bodega agarrándose el pecho; en unas imágenes impactantes muestran entonces cómo se desploma ante la mirada de conmoción de los demás.

Familiares y amigos, devastados, declararon que el padre del menor es un sargento de la policía que estaba en Connecticut al momento del asesinato de su hijo, informó New York Post.

Julio López, tío del fallecido adolescente, dijo que estaba paseando a sus perros cuando escuchó los disparos y “vio gente corriendo desde la esquina”.

“Saludaba a los chicos de la cuadra. Demostró respeto… Era un buen chico. Lo vamos a extrañar”, añadió López, quien dijo haber visto a Jacob esa misma mañana.

El alcalde Zohran Mandani se pronunció al respecto en redes sociales.

A 12-year-old was shot and killed in the Bronx earlier today. My heart breaks for his family, friends and all those who loved him. Their loss is unimaginable.



I am praying for the speedy recovery of the other two victims of this shooting. I’m grateful for the hospital staff, and? — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 26, 2026

De acuerdo con los informes, hasta seis sujetos estuvieron implicados en el tiroteo, aunque no se aclaró de inmediato cuántas personas abrieron fuego en medio del altercado.

El NYPD dijo que otros dos hombres resultaron heridos durante la balacera que tuvo lugar a las afueras del supermercado Wanda Deli. Uno de ellos era un hombre de 34 años con una herida en el pie izquierdo, y el otro, de 25 años, recibió un disparo en los glúteos.

El menor recibió un tiro en el hombro y fue llevado al hospital NYC Health and Hospitals/Lincoln, donde fue declarado muerto.

Las otras dos víctimas se encontraban estables.

No se han hecho arrestos al respecto y la investigación sigue en curso, señaló el NYPD.

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