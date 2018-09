Eduardo Yáñez no quiere felicitaciones el día de su cumpleaños

El actor de "Falsa Identidad" así lo dejó saber en un video publicado en Instagram

Eduardo Yáñez ha estado envuelto en la controversia en los últimos meses y ahora vuelve a dar la nota con un video extraño que compartió en Instagram donde pide que no se le felicite el día de su cumpleaños.

“Mañana es mi cumpleaños. No me feliciten, no me abracen donde me vean todos aquellos y aquellas que se consideran mis verdaderos fans, amigos y amigas. No me llamen“, dice el actor en el video.

Yáñez, que actualmente, participa en la producción de “Falsa Identidad” de Telemundo pidió a Dios que el día fuera corto.

“Dios, gracias por hacer de este un día especial. Hazlo corto, te lo suplico. Búsquenme pasado mañana. No estoy chipil, solamente mañana es mi cumpleaños”, añadió.

A pesar de las súplicas, la cuenta oficial de la serie en donde participa le mandó felicitar por el día de su cumpleaños.