En plena crisis dimite el responsable del banco central de Argentina

Luis Caputo aduce razones personales mientras el país se sume en la recesión

En plena crisis económica, y con el presidente Mauricio Macri fuera del país, Luis Caputo, el gobernador del Banco Central de Argentina presentó a primera hora de la mañana su dimisión como responsable de la política monetaria del país.

Acto seguido, el peso se desplomó en su cotización inicialmente un 5%.

Caputo adujo razones personales a la hora de tomar esta decisión que se hizo llegar al presidente del país, Maurici Macri a Nueva York. El mandatario participa en estos días en las reuniones de apertura de la Asamblea General de la ONU.

La repentina dimisión de esta figura, clave en el actual periodo de recesión que vive la tercera economía de Latinoamérica, llega mientras se vive una jornada de huelga general en el país para protestar las políticas que se perciben como muy favorables a las empresas. Casi toda la actividad del país está detenida mientras se lidia con unas circunstancias muy duras.

La divisa ha perdido más del 50% de su valor frente al dólar este año, la inflación y con ella los niveles de pobreza se han disparado mientras el Banco Central ha subido las tasas de interés hasta el 60% para tratar de controlar los precios a pesar del frenazo en el crecimiento.

La partida del responsable de la política monetaria llega un día después de que se supiera que la línea de ayuda de $50,000 millones que el FMI va poner a disposición de Argentina puede no ser suficiente. El presidente, mientras tanto aseguraba a la agencia Bloomberg que no hay posibilidad de bancarrota en el país y no hay necesidad de implementar controles de divisas.

Caputo, que se ha formado en banca de inversión, ha sido ministro de finanzas con Macri. El hecho de que fuera nombrado máximo responsable de una institución que vela por la política monetaria (control de inflación y flujos de dinero en circulación) desató las alarmas ya que es tradicional mantener la mayor autonomía posible entre los bancos centrales y los Gobiernos.