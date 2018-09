Lili Estefan: Confirma que la chantajearon con fotos de su esposo con otra mujer

"Sí, por mis hijos tomamos la decisión y estas fotos las compramos"

Si bien Lili Estefan habló por primera vez de su separación de su esposo con nosotros, eligió su show, ‘El Gordo y La Flaca‘ para contar las razones que la llevaron a ella y a Lorenzo Lauces tomar la decisión y hacerlo público.

En el marco del 20 aniversario del show de entretenimiento de las tardes de Univision, Tanya Charry entrevistó a cada uno de sus presentadores. En el día de ayer le tocó a Raúl de Molina, quien habló de cuando tuvo que pelear contra el cáncer, y hoy fue para Lili.

El programa liderado por la vicepresidente productora ejecutiva, Mariela Cardona, quería que sus conductores compartieran el día que ellos fueron la noticia:

“Lo que mucha gente no sabe es que a Lorenzo lo encuentra un paparazzi con una mujer y lo primero que hace es traer las fotos a ‘El Gordo y la Flaca'”, así de valiente comienza a relatar Lili lo que la llevó a que, el 15 de septiembre del 2017, públicamente contara que se estaba separando de su esposo, aquel con quien días antes festejaba su 25 aniversario.

“Cuando esto pasa, ‘Gordo y Flaca’ no compra las fotos… El hombre lleva las fotos a todos lados… Yo estaba saliendo de un ciclón en Miami con 12 días sin luz, mis hijos durmiendo en casas separadas, y tratando de descifrar cómo hacer esto, y ahí es cuando lo primero que hicimos fue tomar la decisión de o le contestamos a otro programa o me adelanto y lo digo yo…”, explicó Lili.

Y uno de los momentos más fuertes de la entrevista que le hizo Charry fue cuando Lili confesó que fueron ella y Lorenzo, los que decidieron sacar del mercado de la venta las comprometedoras imágenes: “Sí, por mis hijos tomamos la decisión y estas fotos las compramos… Él me pidió que lo hiciera (salir a contarlo en el show) porque quería que el paparazzi lo supiera, nos están chantajeando, no están pidiendo extremadamente mucho dinero, y si sales públicamente, lo paras esto puede cambiar…”, dijo.

Coherente con su vida, para Lili su familia lo es todo, y justamente su mundo se estaba derrumbado, algo que casi la lleva a tomar una medida drástica:

“No sabía si iba a regresar a la televisión porque yo siempre he sido mucho de la familia, y veía a la familia tan fragmentada… Y me digo: ‘todos los hombres hacen esto’… Ahora le ha tocado a él pasar públicamente por esto, le cuesta mucho trabajo porque se hizo público, y no es que me sintiera yo culpable, pero un paparazzi le hace esto porque él se casó con una figura pública…”, sorprende confesando Lili.

Hoy, sintiendo que esto es un aprendizaje de la vida, dice que aun guarda esperanzas: “Hablo con muchas mujeres que me dicen que si esto se puede salvar lo salve… No sabemos, separados o divorciados, algo había que arreglar”, concluye.