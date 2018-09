“Misión de poder en Puerto Rico”: Un asunto personal para el Cuerpo del Ejército

La experiencia de un ingeniero boricua que ayudó a la recuperación de la isla tras el paso del huracán María

Gregory Aponte, un ingeniero de área de Nueva York, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU, sorprendió a sus padres al presentarse sin previo aviso en su casa en Puerto Rico.

Tenía que hacerlo porque no tenía forma de contactarlos. Se quedaron sin energía eléctrica por el huracán María.

“Después de que la tormenta tocó tierra, no tuve noticias suyas durante tres días. Empecé a sentirme un poco preocupado”, dijo Aponte.

Aponte fue allí para asegurarse de que sus padres estuvieran bien. También estuvo allí para mejorar la vida de millones de ciudadanos de la comunidad estadounidense que lidian con las secuelas del huracán más fuerte que azotó la isla en casi un siglo.

Aponte fue uno de los aproximadamente 2,000 miembros del Cuerpo de Ejército y contratistas que se desplegaron en Puerto Rico para la misión de Restauración de Potencia de la Fuerza de Tarea del Cuerpo de Ejército.

La misión era hacer reparaciones en el sistema de energía eléctrica dañado para generar luz temporalmente.

El papel de Aponte era utilizar el Sistema de Información Geográfica (SIG) y trazar un mapa de la red eléctrica de la isla para hacer reparaciones al envejecido y frágil sistema de energía de hace 80 años.

“Mis padres no tenían electricidad y agua durante tres meses”, dijo Aponte.

Después del inicio del huracán, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias comenzó su misión de recuperación que incluía la reparación del sistema de energía.

El Cuerpo del Ejército fue convocado para asistencia y trabajó bajo la dirección de FEMA y en asociación con el Gobierno de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y el Departamento de Energía de EEUU.

Para restablecer la energía, el Cuerpo del Ejército proporcionó luz temporal de emergencia y generación puntual para instalaciones críticas, como hospitales y plantas de tratamiento de agua; garantizó una generación adecuada en las centrales eléctricas; líneas de transmisión reinstaladas y reparadas; y líneas de distribución restauradas y reparadas.

Para realizar este trabajo de manera eficiente, se utilizó SIG.

Según Aponte, el comienzo de la misión fue caótico porque diferentes organizaciones tenían su propia información que tenía diferentes niveles de precisión.

Aponte, que se desempeñó como Líder de equipo especialista en SIG, creó un sistema que sincronizó y actualizó la información en un solo lugar.

Su equipo creó el Visor web de Task Force Power Restoration, una base de datos interactiva interna de información creada utilizando La plataforma ArcGIS Online del Instituto de Investigación de Sistemas Ambientales (Esri).

The Viewer mantuvo informados a los participantes sobre el progreso de la misión y ayudó a los líderes a tomar decisiones críticas.

El sistema es un mapa electrónico de toda la isla de Puerto Rico, incluidas algunas islas más pequeñas que forman parte de la región, con un total de 5,320 millas cuadradas.

Dentro del mapa de la isla, el sistema de alimentación y varios componentes que se cruzan con la región se muestran en diferentes colores.

A medida que se realizaban reparaciones de estos componentes, el Visualizador hizo un seguimiento del porcentaje de trabajo que se completó.

Además, el sistema monitoreado: la ubicación y el estado de la misión de potencia temporal, los arrendamientos de unidades de generación de energía y las microrredes; el poder de las infraestructuras críticas, incluidos los hospitales; donde se ubicaron los contratistas y el trabajo que estaban realizando; las ubicaciones de los materiales de construcción; la ubicación de los cortes de acceso al sitio de trabajo; impactos ambientales que necesitan mitigación; y el porcentaje de la región que recibe energía o “energía”.

Para comenzar a construir el visor, se recopilaron datos que incluyen información demográfica, datos geográficos, como áreas de interés del terreno, humedales, peces y vida silvestre, imágenes pre y post tormentas, la ubicación de instalaciones públicas críticas y límites municipales y políticos.

El equipo también recibió datos sobre el sistema de energía, incluida la ubicación de los centros de transmisión, subestaciones, microrredes y líneas de transmisión y el número de hogares que recibieron energía de ellos.

Aponte dijo: “Saber dónde estaban ubicadas las líneas de transmisión y la cantidad de casas a las que atendían era importante porque nos decía cuántas personas se estaban energizando cuando reparamos una línea eléctrica”.

Con una base establecida, Aponte y su equipo comenzaron a poblar el sistema diariamente con información de las oficinas de campo.

El equipo también usó el Visor para crear libros de mapas, gráficos de información y modelos para mantener al liderazgo actualizado sobre la misión y ayudarlos a tomar decisiones importantes para ahorrar tiempo y recursos en la misión.

Estas decisiones incluyeron: decidir si se debe desviar una línea eléctrica reparada que está obstruida por árboles caídos o un deslizamiento de tierra; y decidir qué rutas de acceso son las más seguras y más eficientes para viajar y llegar a las transmisiones que necesitan reparación.

La misión de poder se completó y en agosto de 2018, el 99 por ciento de la energía de la isla ha sido restaurada.

A pesar de que la misión se completó, el Visor sigue siendo de gran valor. “En este momento, FEMA está utilizando los datos del visor web para buscar formas de modernizar el sistema de energía paralizante de la isla”, dijo Aponte.

Desplazarse a Puerto Rico fue amargo para Aponte. Estuvo allí dos veces, primero para ayudar con la misión de la vivienda y más tarde para ayudar en la misión de poder. Cada vez que él fue testigo de los puertorriqueños pasó por tiempos difíciles.

Les explicó el trabajo que el Cuerpo de Ejército estaba realizando y cómo los ayudaría. Aponte dijo: “Esta misión fue la razón por la que estudié ingeniería y me uní al Cuerpo de Ejército. Yo apoyé varias misiones de Corps y FEMA antes, y cuando María llegó a Puerto Rico, donde nací y crecí, no fue pan comido para mí. No había forma de que no fuera a tomar parte en esto “.

(JoAnne Castagna, Ed.D., Public Affairs Specialist U.S. Army Corps of Engineers)