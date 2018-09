Beto Cuevas va por 30 años más de carrera

El cantante chileno viene al Irving Plaza este martes para interpretar todos sus éxitos

Beto Cuevas está a punto de cumplir 30 años de carrera, pero asegura que es apenas la mitad del tiempo que espera seguir cantando.

“Puede sonar muy optimista querer tener una carrera de 60 años, pero si, por qué no, yo me siento súper bien, me he cuidado, siempre he sido una persona sana, y mientras tenga el privilegio de tener buena salud, creo que voy a poder hacerlo”, asegura el chileno, quien comenzó su trayectoria como vocalista de La Ley y quien desde el 2018 anda como solista.

Y justo esas tres décadas de éxitos podrán ser disfrutadas por sus fanáticos de Nueva York el próximo martes 2 de octubre, cuando Cuevas regrese al escenario del Irving Plaza, donde se presentó junto a sus excompañeros.

“Estuve allí hace dos años y medio, en la gira del reencuentro de La Ley, una deuda pendiente que teníamos porque cuando nos separamos, 10 años antes de ese reencuentro, nos habíamos dicho que ibamos a ver cómo andábamos, para hacer una gira, un disco, y así fue”, recordó. “Regreso a un lugar clásico, donde se puede lograr una conexión única con la gente”.

El concierto será una “retrospectiva” de los 10 discos con los que consiguió vender millones de copias, cosechar decenas de premios, incluídos un Grammy Norteamericano, dos Grammy Latino y dos MTV Awards, y conquistar escenarios en toda Latinoamérica, Estados Unidos y España.

“Estoy sacando a pasear mis grandes éxitos, lo que hace que el público sea muy feliz, y yo también. Incluyo esos éxitos porque son los ladrillos que han construido la casa que tengo hoy en día, que es mi carrera, 30 años de música, de altos, de bajos, de anécdotas, de cosas que han pasado en mi corazón, con el público, que es finalmente quien me ha permitido existir”, dice.

Para celebrar, Cuevas planea lanzar un álbum el año que viene que tendrá nuevas versiones de sus clásicos, como “Fuera de mi” que acaba de relanzar a dúo con Ana Torrojas, y con otra mitad de canciones inéditas.

Como parte del mismo, el 19 de octubre presentará el tema “Rosas en el lodo”, que interpreta junto a Catalina García, vocalista del grupo colombiano Monsieur Periné, que asegura es una canción al estilo de los 70’s, “muy cachy, que resonará en la memoria”.

“En esta ocasión me estoy saliendo en mi zona de confort, para probar con un nuevo sonido”, señala.

Sin embargo, Cuevas no piensa sacrificar su estilo y montarse en el tren de la música urbana, por más que sea lo que esté de moda.

“No tengo que ser absorbido por este estilo musical, no creo que deba sonar o dejarme influenciar por eso para ser escuchado, porque lo que no ha cambiado en estos 30 años de música es el poder de una buena melodía, una buena letra, una buena canción”, aclara.

“En la medida de que uno se mantenga fiel a lo que uno es, sin tratar de ponerse máscaras, uno se gana el respeto y la tan apreciada transcendencia musical y artística”, concluye.

En detalle:

Qué: concierto de Beto Cueva

Dónde: Irving Plaza, 17 Irving Place, New York, NY, 10003

Cuándo: martes 2 de octubre, 7:00 pm

Tickets: http://www.mercuryeastpresents.com/irvingplaza