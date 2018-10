Hospitales públicos de NYC no comparten información con “La Migra”

El presidente de la corporación que agrupa a estas instituciones médicas corroboró que es seguro para los inmigrantes indocumentados acudir y recibir los servicios de salud que necesitan

Ante el clima anti-inmigrante que se vive en el país actualmente, avivado especialmente por la retórica negativa que proviene desde la Administración Trump, el presidente de la corporación que agrupa a los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York envió un mensaje a los inmigrantes de la Gran Manzana, tanto legales como indocumentados, en el que ratificó que es completamente seguro buscar servicios médicos en esas instituciones.

Durante un panel realizado con varios periodistas que representan a los medios de comunicación étnicos de la ciudad, el doctor Mitchell Katz, presidente de ‘NYC Health + Hospital’, corroboró a este diario que los hospitales públicos no comparten la información de los pacientes con las autoridades federales y con ningún otro ente, incluyendo su estatus migratorio.

“No mantenernos listas de personas que son indocumentadas y tampoco mantenemos listas de inmigrantes. No entregamos información de los pacientes, que de por sí está protegida por HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)”, dijo el doctor Katz.

“Yo personalmente estaría preparado para quemar esos récords antes de dárselos a las autoridades migratorias y creo que es algo que la ciudad apoyaría. Pero la mejor manera de proteger la información de la gente es no manteniendo listas. Incluso, ni con una orden judicial podríamos entregaríamos esa información porque no la tenemos”, aclaró el médico.

Inmigrantes están protegidos

Para aquellos inmigrantes que tienen miedo de ir a los hospitales públicos, porque piensan que agentes de “La Migra” están allí presentes y listos para detenerlos y deportarlos, el doctor Katz también les envió un mensaje de confianza y tranquilidad.

El galeno aseguró que no se han visto a oficiales de ICE ( Immigration and Customs Enforcemen) apostados en los hospitales de Health + Hospitals, y no cree que los vayan a ver en el futuro, pero enfatizó tajantemente que en el caso de que eso ocurriese, “requeriríamos de manera agresiva que ICE nos explicara las razones para estar allí y si no tienen una orden de una corte les pediríamos que se vayan”.

“Aunque ICE tienen tanto poder para interceptar a personas en muchos lugares, no creo que los hospitales sean su prioridad en este momento. Pero en Health + Hospitals estamos preparados para hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger los derechos de los inmigrantes, sean documentados o indocumentados”, dijo.

Katz informó que los hospitales públicos neoyorquinos cuentan con abogados de inmigración que están presentes allí para ayudar a los pacientes, especialmente para los inmigrantes que están buscando asilo o son refugiados, y que tienen derechos que quizás ellos mismos no conocen.

“Algo que distingue a Health + Hospitals es el cuidado que prestan nuestros hospitales a personas que son indocumentadas. Nosotros les damos la bienvenida a todos los inmigrantes aunque estén indocumentados en este país. Estamos aquí para asistir a las personas que no tienen la posibilidad de acceder a servicios en otros lugares y les ofrecemos cuidados que son humanos y confidenciales”, recalcó Katz.

El médico también enfatizó que los hospitales públicos en la Gran Manzana ven a cualquier persona independientemente de que no tengan seguro médico o la capacidad de pagar por los servicios. Y aquellos que tienen ingresos por debajo 139% del nivel de pobreza federal no pagan nada.

Preocupa “Carga Pública”

El galeno también se refirió a la preocupación que tienen algunos inmigrantes ante la posibilidad de que se apruebe la ley migratoria conocida como “Carga Pública”, que podría afectar a inmigrantes que quieren hacerse ciudadanos o que quieren obtener una ‘green card’ y que han utilizado programas de asistencia de salud gubernamental como Medicaid. En este sentido dijo que esto podría provocar una caída en el número de gente que busca servicios médicos, por lo que se empeoraría la situación en la salas de emergencia y se podría poner en peligro la salud pública en general.

Katz dijo que los hospitales realizarán una serie de reuniones con el público para informar a los neoyorquinos sobre la nueva ley de “Carga Pública” aunque dijo que no deben tener miedo porque la regla no se ha aprobado aún y de ocurrir, la misma no sería retroactiva. “La gente no debe tener temor de buscar ahora los servicios médicos que necesitan”, aseveró Katz, quien ve a pacientes en su práctica como médico primario en el Hospital Gouverneur, en el Lower East Side, mucho de los cuales son hispanos.

“Algunos pacientes que vienen a nuestros hospitales son inmigrantes que están aquí legalmente y otros son indocumentados, pero todos reciben el mismo servicio y cuidado. Esa es una tradición de la cual estamos muy orgullosos”, dijo.

“Es bueno que podemos cuidar a la gente con menos posibilidades y que no tienen otros lugares a donde ir. Queremos que la gente, incluyendo los indocumentados, sientan que están recibiendo un servicio de primera categoría y que los vamos a atender muy bien”, enfatizó.

A pesar del gran déficit que enfrenta el NYC Health + Hospital, que cuando Katz tomó la presidencia de la corporación en enero pasado era de 1.8 mil millones de dólares, el galeno aseguró que no se van a cerrar hospitales ni cortar programas y servicios.

El Health + Hospital es el sistema de salud pública más grande de todo el país, que con más de 11 hospitales de cuidados intensivos y clínicas comunitarias en toda la ciudad, atienden a más de 1.1 millón de neoyorquinos todos los años.