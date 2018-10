Hispana que llamó “indio”, “enano” y “animal” a ecuatoriano en NYC se defiende

La mujer alega que el video que circula en redes solo muestra parte de lo ocurrido

NUEVA YORK – La hispana que aparece en un video llamando “enano”, “animal” y “asqueroso” a un ecuatoriano en medio de una disputa por un espacio para estacionar en una calle de Queens se defendió por Facebook con el argumento de que la grabación que circula en redes solo muestra parte de lo ocurrido.

La mujer, que en la red aparece bajo el nombre de Maga Moncayo, compartió dos imágenes con texto incluido en la que destaca que en el clip solo se ve lo que ella le respondió al sujeto.

“Un hombre que me insulta, me agrede por ser mujer, solo graba lo que le respondí, sí lo iban a arrestar esa noche. Y yo le dije esto no es Ecuador para que un macho me agreda”, argumenta la mujer en uno de las publicaciones en el espacio en la que de fondo se ve al individuo con el que tuvo la pelea.

En otro “post”, la fémina rechaza que sea racista.

“No ser (soy) racista, es la verdad. Viene con costumbres de otros países como es la bulla, el no respetar a las mujeres. Lo pongo en su sitio y le dolió”, plantea Moncayo.

El clip en principio fue publicado en la cuenta del usuario Adrian García. El encabezado de la publicación que, además contiene imágenes de la involucrada incluye la descripción: “El peor enemigo de un inmigrante es otro que obtuvo documentos y se cree ‘americano’”.

El altercado inició luego de que Moncayo supuestamente le pidiera al conductor que moviera su auto, ya que quería buscar algo en la parte trasero del suyo.

Pero el enfrentamiento verbal escaló a tal punto que la hispana insultó con calificativos despectivos al hombre y lo amenazó con querrellarse ante la TLC (Comisión de Taxis y Limusinas) ya que, supuestamente, el sujeto es taxista. La identidad del hombre se desconoce.

A la mañana de este martes, el video publicado el 28 de septiembre tenía más de 800,000 visualizaciones y había sido compartido más de 1,000 veces. La mayoría de los usuarios en Facebook tronaron contra la mujer, por considerar que se cree “gringa” y superior a otros hispanos.

Cabe señalar que, en una parte del video, Moncayo presume de, supuestamente, haber nacido en Estados Unidos. Pero cibernautas lo han puesto en duda ya que su acento se escucha muy hispano y sus erradas expresiones en inglés.