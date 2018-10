Los 5 países donde menos confían en Trump

Confidence in U.S. President Donald Trump to do the right thing regarding world affairs:

Philippines 🇵🇭: 78%

Israel 🇮🇱: 69

Nigeria 🇳🇬: 59

Australia 🇦🇺: 32

Japan 🇯🇵: 30

UK 🇬🇧: 28

Argentina 🇦🇷: 11

Germany 🇩🇪: 10

Mexico 🇲🇽: 6https://t.co/b0aXZc2k8k pic.twitter.com/hTHF2FPieI

— Pew Research Global (@pewglobal) October 2, 2018