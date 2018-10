Los partidos en español de la jornada 5 de la NFL

No te pierdas el Thursday Night Football y el Monday Night Football en español

La cobertura de la NFL en el idioma español es cada vez más robusta en los Estados Unidos. El menú de partidos a lo largo de temporada que pueden disfrutarse en la televisión en español es amplio y se extiende hasta los playoffs, culminando por supuesto con el Super Bowl LIII, que se efectuará el 3 de febrero en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Estos son los partidos imperdibles de la semana 5 de la temporada:

· Jueves, 4 de octubre – Indianapolis Colts vs. New England Patriots (Thursday Night Football)

o Hora: 8:20 p.m. ET / 5:20 p.m. PT

o Canal: Fox Deportes

· Lunes, 8 de octubre – Washington Redskins vs. New Orleans Saints (Monday Night Football)

o Hora: 8:15 p.m. ET / 5:15 p.m. PT

o Canal: ESPN Deportes

Lo mejor en Facebook

Toda la actualidad sobre los partidos imperdibles de cada semana puede encontrarse en el nuevo segmento en vivo de la NFL: Partidos Imperdibles, que se transmite en la página de Facebook de la NFL (@NFL) cada viernes de esta temporada, con Martín del Palacio como presentador.