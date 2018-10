10 tips para comprar un auto chocado o rescatado

¿Qué es un vehículo "salvage"? ¿Qué es un vehículo "rebuilt"? ¿Por qué debo comprar uno?

Para muchos compradores de autos, el adquirir un vehículo reconstruido, salvage (que ha sido declarado como pérdida total por una aseguradora de autos) o simplemente chocado, es un tabú que un comprador jamás debería realizar… pero esto no es del todo cierto.

Los autos “rescatados” – un nombre que les daremos al conjunto de vehículos reconstruidos y tipo salvage – son más económicos, casi la mitad de precio de su valor original, y te podrían sacar de un apuro si requieres un medio de transporte rápido y eficiente, sin tener que recurrir a una agencia de autos nuevos.

¿Cuál es el problema con los autos rescatados?

Cuando un auto se ve involucrado en un accidente severo que ha dañado gran parte de su cuerpo, al punto que se encuentra en una condición inmanejable, las aseguradoras de autos los declaran como “pérdida total”. Aún así, los vehículos pueden ser reparados y después de haber pasado por una inspección mecánica con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés), pueden ser nuevamente registrados y regresar a las carreteras.

Pero el problema se encuentra en su valor, ya que los vehículos son catalogados como reconstruidos o “rebuilt” y por ellos son devaluados. Tanto, que algunas agencias de seguros de auto se rehusaran a cubrirlos bajo cualquier cobertura.

Adquirir un vehículo rescatado es una decisión personal, cabe mencionar que hay miles de estos autos viajando a diario por las carreteras de USA porque satisfacen las necesidades de sus conductores. Y si deseas aventurarte a comprar uno de estos vehículos, ya sea a través de un vendedor, concesionario de autos usados o subasta, te compartimos 10 tips para adquirir el mejor de todos.

1. Conoce el verdadero daño del vehículo

No es lo mismo un auto que perdió una puerta completa, a un auto que cayó de un barranco. Los daños pudieran perjudicar la seguridad del conductor en caso de otro inesperado accidente.

2. ¿Vale la pena rescatarlo?

Si la reparación será mayor al valor del vehículo, tal vez no sea una buena opción a compra.

3. ¿Confías en el body shop que lo reparó?

Ya sea que tu pienses en repararlo o lo hayan reparado anteriormente, no hay nada como conocer el trabajo de hojalatería de un profesional.

4. Haz tu propia inspección

Tal vez ya conoces los detalles de reparación del vehículo, pero no hay nada como juzgar un trabajo de reparación realizando tu propia inspección.

5. ¿ Puede ser asegurado?

Como ya se explicó anteriormente, necesitas asegurarte que tu compañía de seguros admitirá el carro en tu póliza.

6. ¿Necesita reparaciones adicionales?

Puede que el vehículo necesite algunas reparaciones adicionales. Si es así, contempla los gastos que te generará.

7. ¿En es verdad una buena compra?

Los autos rescatados vienen en todos los modelos y todos los años, algunos más dañados que otros, y por ello debes tomar tu tiempo analizando el que mejor te conviene.

En algunas ocasiones, los re-vendedores de autos usados trataran de subir el precio del vehículo simplemente porque el modelo y año es reciente, pero no están considerando el devaluó de su precio por ser chocados.

8. ¿De dónde proviene?

Como se explicó anteriormente, los vehículos rescatados pueden ser adquiridos en subastas, concesionarios e incluso internet. Asegúrate que la procedencia del vehículo sea legítima, ya sea requiriendo el historial del vehículo o consultando al DMV.

9. El auto, ¿funciona?

Los daños al cuerpo del vehículo son fácilmente reparables, pero los daños al motor no siempre. Si el vehículo no arranca, es decir, no se puede manejar, tal vez no sea una buena opción a compra.

10. Compara los precios de vehículos nuevos

Los autos rescatados son por lo general muy económicos, pero si los gastos de reparación son muy elevados, toma el tiempo para considerar comprar un auto de agencia nuevo con garantía.