Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su relación con Brett Goldstein

Jennifer Lopez está acostumbrada a que cada aparición pública despierte especulaciones sobre su vida sentimental. Por eso, cuando una entrevista promocional terminó derivando en preguntas sobre su vínculo con Brett Goldstein, la artista decidió responder de frente y acabar con las versiones que circulaban desde hacía días.

La cantante y actriz participó junto al intérprete británico en el programa “Today” para promocionar “Office Romance”, la nueva comedia romántica de Netflix que llegará a la plataforma el 5 de junio. Durante la conversación con Savannah Guthrie, la presentadora abordó uno de los temas más comentados alrededor de la película, los rumores de un supuesto romance entre los protagonistas.

Lejos de mostrarse incómoda, Lopez recurrió primero al humor: “No hay ocasión en la que me vean con alguien o trabajando con alguien sin que intenten relacionarme con esa persona”, expresó la estrella al referirse a las constantes especulaciones que suelen acompañarla.

Sin embargo, Guthrie insistió y le señaló que no había respondido de manera directa. Fue entonces cuando la artista amplió su comentario: “Toda esta gente con la que me emparejan…es mucha gente. Sucede todo el tiempo”, afirmó antes de bromear sobre algunos rumores recientes: “Creo que estuve con Kevin Costner este año”, dijo entre risas, recordando las versiones que surgieron tras coincidir con el actor durante unas vacaciones en Aspen a finales de 2024.

La conductora también ironizó sobre la situación al señalar que este tipo de historias suelen aparecer cuando una persona es atractiva, soltera y considerada una buena pareja potencial. Lopez no dejó pasar el momento y respondió con una broma dirigida a la presentadora: “¡Intentaste ponernos nerviosos a nosotros y nosotros te pusimos nerviosa a ti!”.

Finalmente, la actriz fue clara y despejó cualquier duda: “No estamos saliendo”, aseguró. Goldstein acompañó la respuesta con un escueto pero contundente “correcto”.

Han brillado juntos antes del estreno

Las especulaciones crecieron recientemente tras la aparición conjunta de ambos en el estreno de “Office Romance” en el Egyptian Theatre de Los Ángeles. Jennifer Lopez captó la atención con un elegante vestido negro inspirado en el glamour clásico de Hollywood, mientras posaba junto a su coprotagonista ante decenas de fotógrafos.

La química entre ambos también quedó en evidencia durante una entrevista con The Hollywood Reporter. Allí, cuando le preguntaron a JLo cuál era su compañero favorito dentro de las comedias románticas que ha protagonizado, respondió sin titubeos que Goldstein ocupaba el primer lugar.

Una historia escrita pensando en Jennifer Lopez

“Office Romance” presenta a Lopez como la presidenta y directora ejecutiva de una aerolínea que mantiene una estricta política contra las relaciones sentimentales dentro de la empresa. Todo cambia cuando contrata a un atractivo abogado corporativo, personaje interpretado por Brett Goldstein.

El actor reveló además que escribió el guion junto a Joe Kelly pensando específicamente en la llamada “Diva del Bronx”. Durante la promoción también compartieron cuáles son sus comedias románticas favoritas dentro de la carrera de la cantante.

Mientras Goldstein destacó “Office Romance” y mencionó muy cerca a “Maid in Manhattan”, Lopez eligió “Monster-in-Law”. La artista explicó que trabajar junto a Jane Fonda en aquella producción representó uno de los momentos más significativos de toda su trayectoria profesional.

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