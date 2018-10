Regresa Larry Hernández con su ‘Larrymania’ y tiene un mensaje para los ‘haters’

"El rey del reality" regresa con una séptima temporada

Larry Hernández está de vuelta con una nueva temporada del exitoso programa “Larrymania” en donde seguirá compartiendo momentos íntimos de su vida.

La séptima temporada inicia tras al accidente que puso en peligro la vida del intérprete de “Vete acostumbrando”.

“Es imposible dejarlo por fuera el accidente que tuve en bicicleta y toda la recuperación y parte de todo lo que pasó quedó todo documentado. Van a ser testigos de como le hicimos y las secuelas del accidente“, nos contó el famoso en entrevista telefónica.

Esas mismas secuelas son las que le han impedido regresar de lleno a los escenarios.

“Al operarme, varios de mis músculos quedaron sin funcionar bien. Es lo que más me ha dañado de mi recuperación y de regresar a los escenarios. No esto todavía cien por ciento, estoy llevando terapia para que pueda regresar en 2019“, explicó.

Al exponer su vida en televisión hace que fans y seguidores opinen sobre la vida íntima del cantante y no siempre para bien. ¿Qué es lo qué le dice Larry a todos los “haters” con los que se encuentra?

“A mi me hace lo que el viento le hizo a Juarez los ‘haters’“, respondió el cantante con su particular estilo franco.

“Yo soy una persona que me dedico al reality. Ya si [la gente ve el reality] por envidia, terminan viéndolo. En ese caso a mi no me molesta. Yo soy responsable de lo que digo y no me voy a enganchar con las personas que amanecen de malas tirándote cosas”.

“Larrymania” se transmite los domingos a las 9pm/8c por UNIVERSO.