¿Sabes si tu pareja tiene un “pene invernal”?

Llega el invierno y con él sus consecuencias

Si el tamaño del pene es crucial en tu relación de pareja, aprovecha las semanas de temperaturas cálidas que quedan en el calendario.

Expertos confirman que el tamaño del pene se reduce con la llegada del frío invernal. Esto se debe a que los vasos sanguíneos se contraen en todo el cuerpo con el fin de llevar sangre caliente a los órganos internos. Este provoca la reducción del pene.

La sexóloga Annabelle Knight dice que además de la reducción de tamaño, el frío afecta los orgasmos y las erecciones.

“El pene se puede reducir hasta un 50% a lo largo y un 30% en su grosor”, dijo Knight.

El asunto es parte del funcionamiento natural del cuerpo. El objetivo es que los órganos vitales permanezcan calientes. Por eso se reduce el flujo sanguíneo a los dedos y al pene. Los testículos también se contraen en ese esfuerzo.

¿Qué hacer?

Si en la intimidad el pene no tiene reacción o no luce tan vital como en otras ocasiones, la pareja debe concentrarse en traer calor al cuerpo. Es más importante que otros estímulos como ver películas sexuales.

“Esta es la razón por la cual la gente se va de luna de miel al calor y no al polo norte”, dijo el doctor Dudley Danoff, autor de The Ultimate Guide to Male Sexual Health.

La buena noticia es que en el verano sucede lo contrario: el pene puede crecer.