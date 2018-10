Nuevos votantes urgen a ciudadanos a que se registren para elecciones de noviembre

Este viernes 12 de octubre vence el plazo para que quienes deseen participar en los próximos comicios se inscriban ante la Junta de Electoral

En junio pasado la ecuatoriana Imelda Rosario Riera hizo realidad el primero de los dos grandes sueños que se había puesto en mente desde que salió de su natal Cuenca en 1997 y llegó a Nueva York: convertirse en ciudadana de los Estados Unidos.

Y ahora, asegurando que siente un enorme orgullo de ser oficialmente “americana”, la abuela de 77 años se prepara para hacer realidad su segundo gran sueño: salir a votar por primera vez, el próximo 6 de noviembre en las elecciones generales.

Esta ciudadana estadounidense es uno de los miles de nuevos votantes que se registraron recientemente en la Junta Electoral del Estado, antes de que termine el plazo de inscripciones el próximo viernes 12 de octubre. Ese día será la última oportunidad para que todos aquellos neoyorquinos que cumplen los requisitos, se inscriban para hacer realidad su deseo de ejercer su derecho a votar en la elecciones en menos de un mes.

Según cifras oficiales del organismo electoral, en Nueva York ya hay más de 12 millones de votantes inscritos: unos 6 millones y medio, afiliados como demócratas, y casi 3 millones como republicanos. Dentro de esas cifras, en los cinco condados de la Gran Manzana hay 4,420,737 de votantes activos registrados.

“Votar es una responsabilidad que tenemos todos los que podemos hacerlo y cuando vote va a ser mi graduación como ciudadana, verdaderamente, pues lo más importante al tener el cartón de ciudadana es que uno puede elegir y hacer la diferencia”, comentó Imelda, madre de cuatro hijos y quien en su juventud se dedicó a cuidad niños. “Votar, ese siempre fue mi anhelo desde que llegué acá. Estoy contando los días con ansias porque sé que vamos a cambiar las cosas”.

Un arma contra el Gobierno federal

Imelda se registró en las oficinas de la organización Make the Road New York (MRNY), de Queens, que está participando activamente en el proceso de registración de nuevos votantes, y asegura que si ella a su edad vive los comicios “con entusiamos” las nuevas generaciones no pueden quedarse “dormidas”.

“Mi petición para todos los ciudadanos, especialmente para la juventud, es que hagan lo mismo que hice yo, que se registren y puedan votar, porque unidos somos más, y hay que entender que cuando uno ya tiene papeles, es para usarlos, para dar nuestro voto. Eso es lo más importante de ser ciudadanos”, dijo la residente de Queens, agregando que bajo el actual clima político, salir a las urnas es “la mejor arma” para evitar abusos del Gobierno federal.

“Podemos lograr con un voto más, todo lo que uno quiera. Un solo voto puede ser la clave para cambiar la composición política del país que tanto daño está haciendo, especialmente separando a criaturas muy pequeñas de sus papás. Familias que embargaron sus casas para poder venir en busca de una vida mejor”, destaca la futura votante. “Yo quisiera que es gobierno del cabecita rubia tenga compasión con esas criaturas y con los papás y que haga algo para que paren esas deportaciones y de una reforma migratoria, pero como sé que eso no va a ser tan fácil, entonces, además de pedirle a Dios, le pido a los votantes que se registren y entre todos hagamos algo por esos niños”.

Yatziri Tovar, organizadora de MRNY, aseguró que alrededor de 40 nuevos votantes como Imelda se han registrado en medio de la campaña de inscripción que se promueve en el estado, y de paso advirtió a los ciudadanos que aun no están en las listas de la Junta Electoral que se registren.

“Este es un proceso muy fácil que no toma más de cinco minutos y aquí estamos para ayudarlos”, dijo la joven, quien es beneficiaria de DACA. “Votando es que quienes tienen papeles nos ayudan a nosotros también eligiendo a candidatos que tengan agendas progresistas en las que realmente seamos una prioridad”.

No lo deje para último día

La Junta Electoral Estatal explicó que según el calendario electoral de Nueva York, los interesados en registrarse podrán hacer su diligencia personalmente a más tardar este próximo viernes o también puede hacerse a través de correo postal.

“La fecha límite para el registro de votantes para poder votar en las elecciones del 6 de noviembre de 2018 es el 12 de octubre de 2018. Específicamente, el 12 de octubre de 2018 es el último día en que se puede entregar una solicitud en persona a una junta electoral, y es el último día para que una solicitud tenga matasellos; la junta electoral debe recibirla antes del 17 de octubre de 2018”, aseguró Cheryl Couser, vocera de la Junta de elecciones. “ Si una persona no está segura de estar registrada para votar, puede verificar su estado en la página https://voterlookup.elections.ny.gov/”.

Couser agregó que el formulario de registro de votantes se puede descargar de la página de la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York en la dirección: https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html#VoteRegForm. “Los formularios deben enviarse directamente a la Junta del Condado de su solicitud (o Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York). Para mayor conveniencia, la lista de la junta del condado está en: https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html”.

Si desea hacerlo en persona, pueden inscribirse en su junta electoral local o en cualquier agencia estatal que participe en la Ley Nacional de Registro de Votantes, en cualquier día hábil.

Gobernación impulsa las inscripciones

La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado destacó que a través de la Oficina para Nuevos Americanos del Gobernador Cuomo, el Estado ha mostrado su compromiso con los nuevos ciudadanos e instó a que se registren para votar, pues es una manera de que sean miembros más activos en sus comunidades.

“Ciertamente alentamos a todos los neoyorquinos elegibles a ejercer su derecho al voto, ya que mientras más personas participen en nuestro proceso democrático, más fortalecido será”, aseguró la funcionaria. “Ayudamos a los neoyorquinos a participar en las decisiones que impactan sus vidas, lo que por supuesto incluye votar para garantizar una representación justa”.

La Gobernación además firmó la orden ejecutiva 169 para indicar a cada agencia estatal que ponga a disposición los formularios de registro de votantes y ofrezca asistencia para completarlos, en su afán de que más personas se inscriban antes del viernes.

Otra herramienta es que todas las agencias se les ordena que envíen por correo o proporcione formularios de registro de votantes electrónicos a los miembros del público cuya información de contacto mantienen.

Raúl Contreras, vocero de la Administración De Blasio, también dejó ver que para la Ciudad es muy importante que los potenciales votantes se registren para poder ser participes activos en las decisiones políticas que afectan directamente a todas las comunidades.

“Votar y participar en nuestra democracia da la oportunidad de intervenir en los temas que afectan la vida diaria”, dijo el funcionario. “El derecho al voto nunca debe darse por sentado, y si tenemos la oportunidad de participar en nuestra democracia, debemos tomar esa oportunidad”.

Datos sobre personas registradas en el estado:

12 millones de neoyorquinos están registrados para votar.

11,303,448 de ellos son votantes activos.

6,201,033 de ellos son demócratas.

2,823,758 son republicanos.

Más de 3 millones son votantes de otras filiaciones.

4,420,737 de votantes activos están registrados en los cinco condados de la Gran Manzana.

Información sobre cómo registrarse:

Si quiere obtener más información sobre la registración, puede visitar el sitio web: https://www.elections.ny.gov/VotingDeadlines.html

También puede llamar al teléfono (518) 474-6220 de la Junta Electoral o enviar un e-mail a la dirección electrónica INFO@elections.ny.gov

Si una persona no está segura de estar registrada para votar, puede verificar su estado en la página: https://voterlookup.elections.ny.gov/”.

El formulario de registro de votantes se puede descargar en https://www.elections.ny.gov/VotingRegister.html#VoteRegForm.

Para conocer la lista de la junta del condado puede visitar la página https://www.elections.ny.gov/CountyBoards.html”.

Contiendas destacadas en juego:

