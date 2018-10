Castigan a casero que no rentó apartamento a familia hispana por tener un hijo ciego

La Comisión de Derechos Humanos impuso al dueño una multa de $10,000 e instan a inquilinos que denuncien actos de discriminación al alquilar, algo que es ilegal en Nueva York

En marzo del año pasado, tras varios meses de buscar y buscar una nueva vivienda, Heidi Velasco encontró un apartamento cómodo en un segundo piso en Maspeth, Queens, lo que la puso muy contenta. Ya estaba lista para partir, con las cajas empacadas con todos sus enseres, los muebles desarmados y hasta había solicitado los servicios públicos en el que sería su nuevo hogar para ella, su esposo y sus tres hijos. Pero faltando un día para la mudanza, la alegría se convirtió en tristeza y angustia. El dueño del apartamento decidió echarse para atrás en el contrato de arrendamiento que ya había firmado con la familia colombiana, al darse cuenta que Matthew, el segundo hijo de la pareja, era ciego.

“Johan, mi hijo mayor, de 18 años, fue con el niño a recoger las llaves y allí el casero vio que Matthew no veía y aunque se portó muy bien con él en ese momento, al otro día nos mandó un mensaje de texto donde decía que ya no nos iba a rentar el apartamento por el niño”, recordó la madre, enseñando copias de los mensajes.

“El problema es su hermano menor. Cuando sus papás vinieron por primera vez a mi casa, no me contaron sobre la condición de su hermano, hasta ayer que lo vi en mi casa. Así que no puedo responsabilizarme de su hermano menor, si algo le sucede”, decía uno de los textos que el arrendatario envió.

“Él ni siquiera nos llamó, solo decía que él no iba a rentarnos por el niño, como si ser ciego fuera un pecado y como si la responsabilidad de cuidarlo fuera de él”, contó la madre, explicando que la mudanza tuvo que cancelarse.

Los representantes de la agencia inmobiliaria que les ayudó a conseguir el apartamento decían que no podían hacer nada ante la negativa del dueño, identificado como Quin Chen, y conocido como Sam, y tras lograr hablar finalmente con él por teléfono, se mantuvo en que no les iba a rentar y reafirmó que era por la condición del pequeño.

“Yo me sentía muy mal. Tuve que pedir en la otra casa que nos dieran más tiempo para buscar otro sitio y cuando la madrina de Matthew se enteró de lo que nos había pasado, se contactó con las agencias de la Ciudad y el 4 de agosto se puso la queja por discriminación. Contactaron el señor y él negó todo, algo que según la persona que nos asesoró de la Comisión de Derechos Humanos es normal que hagan al principio los demandados”, dijo la madre, quien confiesa que solo tenía un propósito en mente: “Yo lo único que quería era que él aprendiera una lección, porque nos estaba discriminando y me dolía oír a mi hijo diciendo que por culpa de él no nos habían rentado”.

Aumenta este tipo de discriminación

El pasado 14 de agosto, tras una conciliación con el casero, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York concluyó la investigación por discriminación y lo castigó con una multa de $10,000, por daños emocionales, entregada a la familia, advirtiendo que en la Gran Manzana es ilegal discriminar a los inquilinos por motivos de discapacidad. Asimismo lo obligó a asistir a una capacitación sobre la Ley de Derechos Humanos de Nueva York, para que la conozca en pleno y además poner a la entrada de su edificio un aviso con los puntos de la Ley de vivienda justa.

En los últimos dos años han aumentado en un 20% las investigaciones por discriminación, por hechos de discapacidad. Y actualmente de los 1,032 casos que ese organismo investiga, 502 son por asuntos relacionados con vivienda.

“A ningún neoyorquino se le debe negar la vivienda porque tenga una discapacidad, y menos todavía a un niño”, aseguró el Comisionado Adjunto de la Oficina de Aplicación de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, Hollis V. Pfitsch. “El acceso equitativo es la ley de terrenos en la ciudad de Nueva York y la Comisión de Derechos Humanos lucha todos los días para garantizar que los neoyorquinos con discapacidades tengan el acceso y el alojamiento que necesitan en la vivienda, el lugar de trabajo y los espacios públicos para vivir felices”.

La Comisión de Derechos Humanos instó a quienes experimenten situaciones similares de discriminación a que lo reporten, llamando a la línea (718) 722-3131.

Ya ubicados en una nueva casa en Queens, y habiendo dejado atrás ese episodio que la familia confiesa les sacó varias lágrimas, el pequeño Matthew, hoy de 10 años, le envía un mensaje a quienes discriminan a las personas con discapacidades.

“Yo les digo que eso no está bien, porque el que yo no vea, no significa que me vaya a dejar quitar mis derechos. Esa gente no debe hacer eso, y tienen que aprender, aunque yo no sé si ese señor con la multa aprendió”, dijo el niño, quien estudia en una escuela especial, donde ha desarrollado su amor y talento por la música, el piano y el canto.

“Yo quería ser jugador de basquetball, pero no puedo, entonces cuando sea grande quiero ser mecánico de aspiradoras. Quiero inventar una nueva aspiradora o también ser cantante”, indicó Matthew con una enorme sonrisa en el rostro, mientras deleita a su familia con un concierto en su organeta, interpretando sus temas favoritos, algo que aprendió solo y por pura cuestión de oído.

Una acción altamente ilegal

El concejal Rafael Espinal, miembro del Comité de Vivienda del Concejo Municipal de Nueva York, aseguró que “es terrible que haya propietarios en Nueva York que discriminen a las familias” con discapacidades y advirtió que la ley los pone contra la pared cuando pretenden cometer esos abusos.

“Los propietarios por ley no pueden negar un apartamento a un inquilino a través de la discriminación. Hay leyes que protegen a los inquilinos de este tipo de comportamiento y espero que la Ciudad y los tribunales hagan que los propietarios rindan cuentas con todo el peso de la ley.

La Defensora del Pueblo, Letitia James recalcó que la discriminación de cualquier tipo nunca será tolerada en Nueva York y pidió que esos hechos no se queden en las sombras y se reporten, recordando que el estatus migratorio no es impedimento en la ciudad para que los afectados hagan valer sus derechos.

“Negar a una familia un hogar porque su hijo es ciego es altamente ilegal, inmoral, y el propietario debe rendir cuentas”, dijo la funcionaria. “Aliento a cualquier familia que experimente discriminación similar a que se comunique con la Comisión de Derechos Humanos para denunciarlo”.

Lina Pava, madrina del niño, quien fue la encargada de contactarse con la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que le dio mucho dolor saber que estaban discriminando a su ahijado y aprovechó para invitar a las familias que pasen por las mismas a “no dejarse” maltratar.

“Esas cosas hay que reportarlas para garantizar que no se las va a hacer a otras personas”, indicó la colombiana, mientras miraba fijamente al pequeño Matthew cantando. “A mi niño eso le afectó, pero él es un guerrero y eso lo hace más fuerte. Ahora lo que nos gustaría es que una escuela especializada en música le diera la oportunidad de desarrollar más su talento, porque él con su fuerza y su manera de ser cada día nos da lecciones de vida y sé que está hecho para cosas grandes”.

Y al ser interrogada sobre qué más quisiera que ocurra con el caso contra el casero que le negó el derecho de vivir en ese apartamento que tanto le gustó, la madre de Matthew tiene una sola respuesta: “Creo que él ya aprendió la lección. Creo que no se imaginaba que yo iba a poner la queja y aunque a mí me preguntaron si yo quería vivir allá, les dije que no, porque no me interesa vivir en la casa de alguien que nos discriminó, pero vamos a dejar las cosas ahí, porque no nos interesa demandar más al señor. No estamos buscando nada”.

Intentamos hablar con el casero denunciado, pero no respondió a nuestras llamadas.

Datos sobre discriminación a personas discapacitadas:

20% de todas las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos son por asuntos de discriminación.

3 años consecutivos la discriminación ha motivado las principales denuncias en NYC.

20% han aumentado las investigaciones por discriminación por hechos de discapacidad en los últimos 2 años.

547 quejas por asuntos de discapacidades se reportaron entre el 2016 y el 2017.

451 entre el 2014 y 2015.

1,032 casos de discriminación por discapacidad investiga actualmente ese organismo.

502 de ellos son por asuntos relacionados con vivienda.

$10,000 fue la multa impuesta al casero en este caso,

Además debió tomar un curso sobre la Ley de Derechos Humanos de NYC,

Dónde denunciar