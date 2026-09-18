Costco presenta 7 nuevos productos Kirkland Signature: bebidas, sándwiches y más

Desde bebidas con electrolitos hasta snacks y repostería con la mejor relación calidad-precio, estos son los 7 nuevos productos de Kirkland Signature en Costco

Costco presenta opciones listas para disfrutar: desde los Mini Pain Au Chocolat hasta kits de comida como el pollo con fideos, miel y sésamo.

Costco presenta opciones listas para disfrutar: desde los Mini Pain Au Chocolat hasta kits de comida como el pollo con fideos, miel y sésamo. Crédito: Shutterstock

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Por  Miyeilis Flores

Los productos de la marca Kirkland Signature de Costco son sinónimo de calidad a un menor costo, por lo que tienen buena rotación. A esto se le suma que la marca genera comida para satisfacer las necesidades de sus clientes, como su reciente lanzamiento que incluye bebidas, alimentos preparados, aperitivos y productos de panadería.

Las novedades destacan por sus precios competitivos y por la buena recepción inicial de los clientes, coinciden los medios especializados en alimentos y bebidas. A continuación, los siete nuevos productos de Costco disponibles en Estados Unidos:

Bebidas e hidratación

En la categoría de bebidas, Costco ofrece una mezcla para preparar bebidas hidratantes y un paquete de té matcha.

  1. Mezcla para bebida electrolítica de hidratación Kirkland Signature: El producto combina electrolitos, vitaminas, aminoácidos y Wellmune, clave para fortalecer el sistema inmunológico aportando el 100% de la vitamina C diaria. Viene en una presentación de paquete con 40 sobres individuales con sabores a fresa-sandía y limón-lima. Según los clientes, tiene un excelente precio ($24.99) frente a la competencia, menor cantidad de sal y la ausencia de saborizantes, colorantes o edulcorantes artificiales, reseña Real Simple.
  2. Té verde matcha orgánico en polvo Kirkland Signature: Un producto que es tendencia. Costco presenta una opción ideal ante el alza de precios del matcha. Cuesta $28.99 por 340 gramos y ofrece gran calidad con un sabor ligero, intenso y con el toque justo de amargor, según los compradores.

Platos preparados y kits de comida

En las comidas listas para llevar, Kirkland Signature presenta su sándwich de pollo y su kit de pollo con fideos:

  • Sándwich de pollo Kirkland Signature en panecillos de pretzel: Incluye pollo en rodajas, queso suizo, queso cheddar, lechuga y mostaza Dijon en pan pretzel. Ha gustado mucho por su sabor y su precio competitivo de aproximadamente 14 dólares por un paquete de seis unidades.
  • Pollo con fideos, miel y sésamo Kirkland Signature: Un kit de comida de inspiración asiática que rinde para varias porciones. Trae pollo empanizado, fideos, verduras frescas y salsa de miel y sésamo. Es una alternativa práctica y sabrosa para días ajetreados.

Panadería y repostería

  • Mini Pain Au Chocolat de Kirkland Signature: Pequeños hojaldres horneados en tienda con relleno de chocolate. Los compradores sugieren calentarlos en la freidora de aire o tostarles para lograr una textura crujiente con el chocolate derretido.
  • Pan de masa madre con cerezas, frutos rojos y nueces pecanas Kirkland Signature: Elaborado con cerezas ácidas, arándanos azules y arándanos rojos deshidratados. Es ideal para consumir tostado con mantequilla o cortado en rebanadas finas para tablas de embutidos, acompañado de queso de cabra o queso cheddar.

Snacks

  • Galletas de arroz Kirkland Signature: Variedad de galletas que combina distintos formatos como medialunas de wasabi, mochi de chile, soja y nori, sésamo teriyaki y galletas de miso. Han ganado popularidad por su equilibrio de sabores agridulces y picantes.

Los siete productos están disponibles en Costco de Estados Unidos, aunque la oferta, los precios y la disponibilidad pueden variar según la tienda.

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