Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 17 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima y los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 11% durante el día y del 63% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 13% durante el día y del 46% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:38 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:02 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas variarán entre los 61 y los 81 grados Fahrenheit (16 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.