Roberto Tapia: gira de conciertos 2019 en Estados Unidos

El cantante de banda y música norteña arrancará su tour en California. En tres de sus conciertos se presentará con Régulo Caro

El cantante mexico-estadounidense Roberto Tapia ya tiene fechas para sus conciertos de 2019 en Estados Unidos, en algunos de los cuales se presentará también con Régulo Caro. Así viene la gira 2019 de Tapia:

22 de Febrero – San José, CA – City National Civic

23 de Febrero – Los Angeles, CA – Microsoft Theater

9 de Marzo – Chicago, IL – Rosemont Theatre – Con Régulo Caro

10 de Marzo – Kansas, MI – Arvest Bank Theatre at the Midland – Con Régulo Caro

16 de Marzo – Houston, TX – Arena Theatre – Con Régulo Caro

17 de Marzo – Dallas, TX – The Theatre at Grand Prairie

23 de Marzo- Durango, Durango, MX, Palenque

30 de Marzo – Mexicali, BC, MX – Palenque

La venta de boletos inicia el viernes 12 de octubre a la 1 pm ET (10 am PT) a través de AXS.com, pero ya se pueden reservar en pre-venta.