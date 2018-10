Cómo convivir con la gota a diario y generar un estilo de vida saludable

La Gota es una enfermedad que ataca las articulaciones. Es una forma severa de Artritis

La Artritis es una enfermedad que consiste en la rigidez extrema en algunas partes de cuerpo humano. La artritis es una condición muy común en las personas de la tercera edad, pero de vez en cuando se presenta en personas de edades más tempranas.

Muchos tipos de Artritis generan dolor e hinchazón en las articulaciones. Ellas son los lugares donde dos huesos se unen para precisamente articularse. Una articulación hinchada puede lesionarse de manera grave si no es tratada responsablemente.

Entre los tipos de Artritis, podemos encontrar la Gota. Comúnmente, la Gota no se relaciona como un subtipo de artritis, sino que se le considera una enfermedad independiente y distinta. No obstante, no es así. Ahondaremos en la naturaleza de la enfermedad.

¿Qué es La Gota?

Es una enfermedad que se produce por la formación de cristales de sal de ácido úrico (urato de sodio) en los tejidos, con mayor frecuencia en las articulaciones. Esto ocurre por la presencia prolongada de una alta concentración de ácido úrico en la sangre (hiperuricemia).

La Gota es una forma frecuente y compleja de la artritis que puede afectar a cualquiera. Un ataque de gota puede ocurrir en cualquier momento, abriendo la posibilidad de que te haga despertar en la noche.

Síntomas

Los signos y los síntomas de la Gota siempre se presentan de forma repentina, y por lo general en la noche. Aún no se sabe mucho de la relación entre las horas nocturnas y los síntomas. Procederemos a dar algunos síntomas.

Dolor articular intenso : Por lo general, la gota afecta la articulación más grande del dedo gordo del pie, pero puede ocurrir en cualquier otra articulación. El dolor es más fuerte entre las primeras cuatro y doce horas de iniciado.

: Por lo general, la gota afecta la articulación más grande del dedo gordo del pie, pero puede ocurrir en cualquier otra articulación. El dolor es más fuerte entre las primeras cuatro y doce horas de iniciado. Molestia persistente : Después de que el dolor más fuerte desaparece, probablemente quede un poco de molestia como remanente, la cual puede durar más tiempo, como días o semanas.

: Después de que el dolor más fuerte desaparece, probablemente quede un poco de molestia como remanente, la cual puede durar más tiempo, como días o semanas. Inflamación y enrojecimiento: Las articulaciones afectadas se hinchan, se vuelven más sensibles, se enrojecen y calientan.

Prevención