Karla Birbragher te dice cómo vestirte en el otoño

“Este vestido midi con cuello en V de cuero sintético de Prologue es uno de mis favoritos para el otoño. Me encantan las piezas versátiles, y este vestido lo puedes usar solo con tenis para un look casual de día, o le puedes agregar una camiseta de cuello redondo y botines para lograr un look más sofisticado”, asegura.

Con respecto a los estampados, Karla recomienda agregar el de leopardo a tu vestuario para lucirlo en esta temporada.

“Los estampados de animales son una tendencia clave en el otoño. para sacarle el mayor provecho agrega a tu guardarropa una falda versátil que puedes usar con una camiseta con algún diseño gráfico, botines puntiagudos de tacón bajo y una chaqueta de jean, o te la puedes poner con zapatos de tacón y una camisola de satín o crepé para un look más elegante.”

En cuanto a los accesorios, Karla dice que “no puedes olvidarte de los toques de cuero para pasar la temporada de otoño. El material de cuero sintético de este vestido midi de Prologue, con un corte sencillo pero sofisticado, es perfecto para agregar un toque edgy y glamoroso a tu outfit”.

Además, las cangureras siguen siendo una tendencia importante este otoño.

Los modelos Prologue, Wild Fable, A New Day, Universal Thread están disponibles en las tiendas Target o en línea en Target.com