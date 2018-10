El ‘Sueño Americano’ si es posible

Yo había empezado a pensar que el “sueño americano” ya no era posible, pero entonces conocí a Ulises Olmos.

En un restaurante francés inspirado por el Mediterraneo, Bouludsud, muy bien respetado y bien conocido, en la calle al frente de Lincoln Center, el chef ejecutivo es un joven inmigrante de México, Ulises Olmos.

Él empezó como lavaplatos y con los años se propuso a aprender todo lo que pudo para convertirse en un chef. Él hizo cada trabajo en el restaurante, estudió con los chefs, aprendió de ellos, y trabajó fuerte, hasta que llegó el momento cuando fue nombrado chef ejecutivo en la portada de la famosa Guía Michelín.

Como chef ejecutivo él dirige el show en este restaurante. Él es la fuerza creativa detrás de cada delicioso y complejo plato. Ulises me contó que es durante su viaje en el metro para llegar a su casa que tiene el tiempo para estudiar e imaginar diferentes recetas para crear nuevos platos. Es obvio que él ama lo que hace. Se siente maravillado hasta donde ha llegado y claro está agradecido de este país.

Le confieso que deleité cada bocado que comí en Bouludsud, la sopa de calabaza, la carne sabrosa de wagú, y la montaña de postre de helado de toronja. Si mi madre no me hubiera entrenado bien, hasta lamía el plato. Cada plato fue la creación de Ulises.

Me enorgullece decir que tenemos un latino como chef ejecutivo en uno de los mejores restaurantes, no sólo de la ciudad, sino del mundo. El sueño americano todavía es posible. Ulises es un ejemplo. Le urjo que vayen a probar su comida, no se arrepentirán.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

Ask Dr. Vasthi

3120 Corlear Avenue

Bronx, NY 10463

o escriba sus comentarios a askdrvasthi@ambercharter.org