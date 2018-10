¿Es cierto que se retira Michael Bublé?

Hay consternación entre sus fans

Cuando Michael Bublé retomó a principios de este año su agenda profesional, que había interrumpido por completo durante los momentos más complicados de la enfermedad de su primogénito, para promocionar su último disco, el cantante no trató de ocultar en ningún momento lo mucho que había cambiado su visión de la vida y de su carrera. En concreto, el cantante reconoció sin tapujos que mientras el pequeño Noah recibía tratamiento en Estados Unidos después de que le fuera diagnosticado un cáncer, él había llegado a contemplar la opción de no volver a cantar o a publicar otro álbum.

Este fin de semana el músico fue un paso más allá alegando que la industria discográfica había perdido todo el encanto para él durante una entrevista al suplemento Weekend del Daily Mail. Sus palabras exactas, según las recogió el mencionado medio, fueron: “Ya no tengo estómago para soportarlo; me refiero al narcisismo de las celebridades. Esta será mi última entrevista, me retiro. He grabado el disco perfecto y quiero irme mientras estoy en lo más alto”.

Los fans del artista entraron en estado de pánico mientras la noticia se difundía a través de las redes sociales, en gran parte porque su jubilación parecía más que plausible si se tenía en cuenta que en sus anteriores entrevistas había dejado muy claro que se había propuesto anteponer la relación con su familia y su esposa Luisana Lopilato a cualquier otra cosa.

Sin embargo, y para alivio de sus seguidores, los representantes de Bublé han negado tajantemente que se vaya a retirar: eso es lo que han respondido a los medios que se han puesto en contacto con ellos preguntando al respecto y este sábado en su página oficial de Facebook apareció un mensaje firmado por su equipo en el que tildaban de falsas las informaciones al respecto y pedían a los admiradores del cantante que no siguieran haciéndose eco de las mismas.