Lesiel, la mujer XY, fue la primera eliminada, pero gracias a ‘Nuestra Belleza Latina’ se siente libre

"Muchos años estuve escondida, pasando dolores, sola, en mi cuarto encerrada y pensando que no me iban a aceptar"

Leslie Oquendo sorprendió cuando se presentó en las audiciones de ‘Nuestra Belleza Latina’ contando su historia, aquella que guardó durante 25 años, la exacta edad que tiene. La puertorriqueña es una mujer XY, es decir que no nació con los órganos ni genitales, ni reproductivos femeninos.

Luego de compartir su verdad y lograr el pase a Miami, muchos pensaron que sería una candidata segura para entrar a la Mansión-Universidad, sin embargo, los jueces, Giselle Blondet, Jomari Goyso, Denise Bidot y El Dasa, no la eligieron, y pasó al grupo digital que luchaba por tener un segundo chance… Pero eso no pasó y se convirtió en la primera eliminada junto a Nobiraida Infante.

Sin embargo, pese a que no pudo entrar a la mansión y fue la primera eliminada del reality de los domingos a las 8/7 Pm Centro de Univision, en exclusiva y entre lágrimas, Leslie nos confiesa que gracias a ‘Nuestra Belleza Latina’ hoy es una mujer libre.

Pregunta: Eres la primera eliminada cuando tu historia hizo levantar la vista de todo el mundo, ¿lo esperabas?

Leslie Oquendo: Me siento con una avalancha de sentimientos encontrados porque mi historia es fuerte, hace un llamado a todas las mujeres que son igual que yo, pero sí sé que llegó el mensaje, que era lo que yo quería hacer, y quién sabe mañana si no me pueda convertir en la portavoz de todas estas personas. Al final, aunque me siento un poco triste, estoy feliz porque tuve la oportunidad que no ha muchas se les da, y pues eso es lo que me llevo.

P: Tú eras una candidata perfecta para entrar a la mansión, nadie imaginó que no entrarías, ¿tú sentiste lo mismo?

L.O.: Sí, siempre pensé que iba a entrar a la mansión, los comentarios que me dio El Dasa fueron muy buenos, estaba segura que lo iba a lograr pero no se dio. No puedo pelear con Dios porque algún propósito él tendrá.

P: ¿Qué crees que faltó?

L.O.: Creo que di lo mejor de mí, no sé qué faltó para poder llegar. Siempre tuve las ganas, siempre estaba a la disposición y siempre voy a estar. Esta soy yo y mostré quien era y eso sigue siendo lo importante. No tuve el chance de conocer más lo que el jurado pensaba de mí.

P: No solo el jurado no te eligió, sino que fuiste la primera eliminada, ¿por qué?

L.O.: Quedé en el grupo digital y gané el reto de las fotos junto a Aranna, pero obviamente esta producción está buscando la chispa, esa sal, esa pimienta que traiga a la casa, que la vire patas para arriba, y Aranna es perfecta para ello. Incluso, antes de hacer los retos yo le dije a ella que era la perfecta para entrar a la casa porque hasta ahora todo va muy bien y muy tranquilo, y así fue. Yo estoy muy contenta por ella y se que va a lograr muchas cosas.

P: ¿En qué ha cambiado tu vida tu exposición y el contar tu verdad?

L.O.: Mi vida ha cambiado completamente al yo contar mi verdad porque ya no tengo que esconderla, ni esconderme de nadie, ha sido algo increíble. Los 25 años de mi vida viví escondida y con miedo al rechazo, y cuando conté mi verdad más fueron las personas que me apoyaron, que los comentarios negativos o más fueron las personas que dijeron: “estoy aquí si necesitas algo”. Familiares han llamado llorando a mis padres, antes de venirme y perder el contacto, para decirles: “Wow, yo no sabía esto, qué gran testimonio”… Mi vida a cambiado porque soy libre y pude contar mi verdad.

P: Aunque eres la primera eliminada y no pudiste entrar a la mansión, ‘Nuestra Belleza Latina’ te abrió la puerta a la libertad:

L.: Aunque fui eliminada y ni fui a la mansión ‘Nuestra Belleza Latina’ me dio ese impulso para contar mi verdad y estoy muy agradecida por eso.

P: ¿Cómo era tu vida antes, cuando dices que vivías escondida?

L.O.: (Llora)… Me pongo emocional porque por muchos años estuve escondida, pasando muchos dolores, sola, en mi cuarto encerrada y pensando que no me iban a aceptar las personas y mi vida a girado completamente gracias al atreverme, y al hecho que la producción hizo un gran trabajo contando mi historia… En realidad estoy muy agradecida.

P: ¿Cómo eran esos momentos en los que vivías encerrada?

L.: Pase por depresiones, fueron bien difíciles, pensaba que a lo mejor me iba a quedar sola por el resto de mi vida, sin esa pareja, ese hombre que me entendiera completamente, no solo cargaba con mi miedo, sino con el miedo de mi familia.

