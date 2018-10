Mira el Aston Martin de James Bond que participó en una boda real

Más de 10 Aston Martins han aparecido en alguna película de James Bond

El pasado 12 de octubre del 2018 se llevó a cabo la boda real de la Princesa Eugenie de York –nieta de la Reina Elizabeth de Inglaterra– con su ahora esposo Jack Brooksbank en el Castillo de Windsor, de donde la feliz pareja fue transportada en nada más ni menos que el Aston Martin DB10 que apareció en la película de James Bond Spectre.

La marca automotriz británica Aston Martin tiene una reputación por fabricar vehículos de gran turismo y estelarizar películas de James Bond con sus lujosos autos, como el DB5 que apareció en la película Goldfinger en 1964.

Y era de esperarse que un detalle así sucediera durante la boda, ya que las bodas de la realeza británica son conocidas por ser lujosas, grandes y llenas de extravagantes detalles; pero está agregó un elemento inesperado al conseguir el mismo Aston Martin DB10 que manejo Daniel Craig, intérprete de James Bond, en la trama de espionaje que se presentó en el 2015.

Este DB10 fue creado especialmente para el rodaje de Spectre, la película número 24 de la saga de James Bond, y se construyeron otros siete vehículos adicionales para aparecer en la cinta y dos más para promocionarla.

El diseño de este Aston Martin muestra una versión nueva y más futurística de los modelos a venir de la marca. Sólo dos vehículos fueron presentados al público durante autoshows y sólo uno ha sido vendido al público a través de una subasta en el 2016, en donde la oferta final fue de $3.5 millones.

¿Quieres saber que otros Aston Martins han aparecido en una película de James Bond?

Aston Martin DB5, apareció en la película Goldfinger en 1964.

Aston Martin DB5, apareció en la película Thunderball en 1965.

Aston Martin DBS, apareció en la película On Her Majesty’s Secret Service en 1965.

Aston Martin V8 Vantage Volante, apareció en la película The Living Daylights en 1987.

Aston Martin DB5, apareció en la película Goldeneye en 1995.

Aston Martin DB5, apareció en la película Tomorrow Never Dies en 1997.

Aston Martin DB5, apareció en la película The World Is Not Enough en 1999.

Aston Martin V12 Vanquish, apareció en la película Die Another Day en 2002.

Aston Martin DB5 y Aston Martin DBS V12, aparecieron en la película Casino Royale en 2006.

Aston Martin DB5, apareció en la película Skyfall en 2012.

Aston Martin DB10 y Aston Martin DB5, aparecieron en la película Spectre en 2015.