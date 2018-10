Video: Desgarrador momento de un perro corriendo 20 cuadras detrás de su dueña que lo abandonó

Una persona que andaba en motocicleta fue quien grabó el triste momento

Un video de un perrito que se niega a ser abandonado se volvió viral en Facebook por su crueldad. Sucedió en Medellín, Colombia, y fue denunciado por un joven que grabó la desesperada corrida de 20 cuadras que hizo el perro bajo la lluvia para alcanzar a su dueña.

Quien logró grabar toda la secuencia desde su moto quiso llamar la atención de las personas que iban en el taxi para que se detengan y no abandonen al can, pero no le hicieron caso. Cuando la Policía llegó al lugar y detuvo el auto, no les quedó más remedio que frenar.

La señora aseguró en un primer momento que era un animal callejero, aunque este llevaba collar y se le veía en buen estado de salud, para más tarde cambiar su versión y decir que era de una amiga suya.