¿Cómo saber si sufres la Enfermedad de Crohn en el intestino?

La Enfermedad de Crohn hace que ciertas zonas del tracto digestivo sufran inflamación

¿Sabes lo que es la Enfermedad de Crohn? ¿Sabes cómo puedes detectarla? Sería muy peligroso responder ambas preguntas con un “no”, porque eso te haría susceptible a padecer la enfermedad sin que lo sepas.

Hablamos de una enfermedad localizada en los intestinos y que se basa en la inflamación de ciertas partes del tubo digestivo. Si quieres saber todo sobre ella, te recomendamos echarle un vistazo a lo siguientes temas.

¿Qué es la Enfermedad de Cronh?

Es una afección que provoca la inflamación sectorizada del tubo digestivo. Casi siempre compromete el extremo inferior del intestino delgado y el comienzo del intestino grueso. Puede ocurrir también desde la boca hasta el extremo del ano (recto).

La Enfermedad de Crohn es una forma de enfermedad intestinal inflamatoria.

Factores de riesgo

La causa exacta de la Enfermedad de Crohn se desconoce. Es una afección autoinmune, es decir, se origina en el sistema inmunológico y que se basa en atacar el tejido sano por error. A este fenómeno le conocemos como trastorno autoinmune.

A pesar de que no sepamos con exactitud qué es lo que causa la Enfermedad de Crohn, sí podemos identificar algunos de los factores que pueden incidir en su surgimiento.

Factores ambientales

Tabaquismo

Antecedentes familiares (quiénes tienen ascendencia judío-europea y quienes son blancos tienen un mayor riesgo de sufrir la enfermedad)

Tendencia del cuerpo a reaccionar exageradamente sobre bacterias normales de cuerpo

Síntomas

Los síntomas que acompañarán a la Enfermedad de Crohn dependerán del sitio intestinal donde se desarrolle. Los síntomas pueden fluctuar de leves a graves, y son susceptibles a alternar periodos de mayor actividad con otros de latencia.

El cuadro sintomático característico de la Enfermedad de Crohn se compone de las siguientes afecciones:

Fiebre

Fatiga

Dolor abdominal (zona del vientre) con cólicos

Falta de apetito y pérdida de peso

Diarrea acuosa que puede tener sangre en algunas ocasiones

Estos son los síntomas clásicos de la Enfermedad de Crohn, pero no son los únicos. Los siguientes que vamos a presentar también vienen junto a la enfermedad, pero su aparición depende de la persona a la cual afecten.

Estreñimiento

Úlceras o inflamación en los ojos

Drenaje de pus, moco o heces en la zona circundante del ano o el recto

Úlceras bucales

Hinchazón y dolor articular

Encías sangrantes

Diagnóstico

Un examen físico puede detectar la extrema sensibilidad en la zona abdominal, así como también erupción cutánea, articulaciones inflamadas y úlceras bucales. Los exámenes para detectar la Enfermedad de Crohn incluyen los siguientes procedimientos:

Endoscopia por cápsula

Enteroscopia

Tomografía computarizada del abdomen

Resonancia magnética del abdomen

Colonoscopia

Se realiza también un cultivo de heces para descartar los síntomas de otras enfermedades.

Tratamiento

Alimentación

No hay pruebas científicas de que una dieta particular mejore o empeore los síntomas provocados por la Enfermedad de Crohn, no obstante, existen algunas indicaciones focalizadas que pueden servir de ayuda para paliar los efectos de la enfermedad.

Bebe mucha agua, pero consume muchas cantidades pequeñas a lo largo del día

Evita los alimentos ricos en fibra

Ingiere cantidades pequeñas de comida a lo largo del día.

No consumas alimentos grasos o salsas de ningún tipo.

Estrés

Padecer problemas digestivos puede ser un motivo de vergüenza que puede afectar tu comportamiento y el modo en que percibes la opinión de la sociedad sobre ti, lo que puede resultar estresante.

Se ha demostrado que a medida que el estrés aumenta, también lo hacen los síntomas de la Enfermedad de Crohn, Sabiendo esto, intenta manejar tus niveles de estrés.