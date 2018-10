Aaron Díaz regresa a las telenovelas con nueva versión de ‘Betty, La Fea’ en Telemundo

El actor también fue abordado sobre Kate del Castillo, su ex esposa

Aarón Díaz regresa a las telenovelas de la mano de la cadena Telemundo en el remake del melodrama “Yo Soy Betty, La Fea” de 1999.

Aunque no confirmó qué personaje interpretará, debido a que firmó un contrato de confidencialidad, el artista, de 36 años, aseguró sentirse feliz por regresar a una etapa muy querida de su vida: la actuación.

“No es exactamente así, pero en algunas cosas tienes razón. Ya arrancamos, estoy feliz porque llevo un rato buscando un proyecto para mí en español, ya que lo último que hice en español fue hace tres años; después de eso no encontraba lo que realmente quería hacer, hasta que me encontré este proyecto“, afirmó Díaz, en entrevista.

Una de las razones por las que aceptó esta propuesta fue para complacer a su audiencia hispana, dijo.

“Me llama la atención poder hacer algo nuevamente en español porque ahorita mis fans están viendo repeticiones (“Teresa”, de 2010; “Rosario”, 2013, entre otros) y ya quieren ver algo nuevo”, expresó.

El actor también está en espera del estreno de la secuela de la cinta “No Manches, Frida”, donde dará vida a Mario y compartirá créditos con Omar Chaparro y Martha Higareda. El filme llegará a las pantallas mexicanas a inicios del próximo año.

En cuanto a su vida personal, Díaz se siente contento por tener a sus pequeñas, Erin, de 5 años, y Regina, de 4, por lo que descartó, por el momento, ampliar la familia.

“Yo soy el consentido de la casa, tengo tres princesas (contando a su esposa, Lola Ponce) y es natural que se te antoje tener otro hijo. Yo estoy feliz como estoy y ella también. Por el momento no hay planes (de agrandar la familia)“, sostuvo.

Al ser cuestionado respecto a que su ex esposa, Kate del Castillo, podrá regresar a México luego de los problemas que tuvo con el Gobierno mexicano este sexenio, el originario de Puerto Vallarta prefirió no tocar el tema en profundidad.

“Hace 10 años que no sé nada absolutamente de ella (Del Castillo) ni de lo que sucede. Obviamente, sé que hubo un escándalo muy grande, pero hasta ahí, no sé nada más. Para mí es una vida ajena, después de que pasan 10 años, olvídate, ya no existió, no tengo ningún tipo de sentimiento porque no es algo que me incumba, es ajeno a mí completamente”, aseguró.

Díaz será la imagen de su nueva fragancia en colaboración con una marca aromática masculina.

Pese a que no se siente modelo, el actor augura éxito debido a la seguridad con la que se proyecta, lo cual, señaló, lo hace ver atractivo.

“La belleza, para mí, es estar seguro de ti mismo y tener confianza, no tanto el cómo luces”, sentenció.