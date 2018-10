Galardonan a 17 hispanos destacados en premios de El Diario

La celebración ha premiado a más de 300 líderes en los últimos 15 años

La edición 15 de los premios EL de El Diario, realizada este viernes en el Grand Havana Room en Manhattan, rindió un homenaje a la diversidad de la Nueva York de hoy, como parte de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

En medio de una acalorada situación política e inmigratoria, 17 líderes hispanos fueron homenajeados por su compromiso con la comunidad latina de la Gran Manzana, en un esfuerzo por resaltar la presencia de quienes inspiran a otros a lograr el éxito.

“Estos hombres destacados y su trabajo son ejemplo e inspiración para todos los miembros de nuestra comunidad”, dijo Gabriel Dantur, CEO de Impremedia/El Diario. “Cuantas más personas puedan leer sobre ellos y conocer sobre lo que hacen, más profundo será este efecto”.

Dantur destacó la importancia de los premios como herramienta de visibilización en medio de un clima político que ha sido catalogado como “antiinmigrante”.

“En los tiempos que corren, donde el inmenso valor que la comunidad latina y los inmigrantes aportan a este gran país se pone en tela de juicio, la distinción y difusión de modelos como nuestros galardonados en EL Awards adquiere aún más importancia”, puntualizó Dantur.

La celebración también fue un recordatorio del compromiso de El Diario con la comunidad hispana de NYC, un compromiso que ya cumple 105 años.

“Es importante mantener esa conexión con la comunidad hispana de nuestra área, pero sobre todo es importante mostrar que estamos informando a nuestra gente con los temas que más les preocupan en su vida diaria”, indicó Carmen Villavicencio, editora de El Diario.

Villavicencio tuvo la oportunidad de recorrer el lugar escuchando historias de éxito y distinción, como la de Anthony Antonetti, gerente de finanzas del concesionario Westbury Toyota en Long Island, uno de los homenajeados. Antonetti, un neoyorquino de sangre puertorriqueña, ha logrado consolidar una carrera de más de dos décadas. Su pasión: la comunidad.

“Para mi la pasión se trata de dividir el tiempo entre los negocios y la comunidad”, dijo Antonetti. “Ser capaz de ayudar a alguien cuando nadie más quiere ayudarlos”.

Antonetti estuvo acompañado de su madre quien, para él, es su más grande ejemplo a seguir. “Mi madre me enseñó que la clave es dar a las personas que no tienen lo que tú posees”.

Al igual que Antonetti, el doctor argentino Juan Pablo Rocca, director de Cirugía y Trasplantes de Hígado y Páncreas del Centro Médico Montefiore-Einstein, otro de los homenajeados, es un aliado de la comunidad a la que sirve. Para él, la donación de órganos es “algo que nos hace muy humildes”.

“Lo que más me marcó en mi carrera fue una cirugía de donante vivo de una madre a su pequeño hijo”, indicó Rocca.

Junto a ellos, también recibieron sus premios de manos del periodista y presentador de Univision 41, Rafael Bello: Cosme Aguilar, chef y dueño de Casa Enrique; Bryan Bautista, músico y exparticipante de The Voice; Dr. O. Hugo Benavides, profesor de antropología, estudios lationamericanos y latinos de la Universidad Fordham; Rolando Bini, fundador de Parents in Action; Alipio “Coco” Cabrera, productor y locutor de Univisión Radio; Gonzalo Del Fá, presidente de GroupM Multicultural; Daniel Levy, fundador de Manhattan Office Design; Rubén Darío Luna Martínez, empresario y diputado de Ultramar del Congreso de la República Dominicana; Coss Marte, fundador de ConBody; Juan Mazlymian, coordinador de miembros y agente de negocios de la Unión de Trabajadores de la Construcción Local 79; Carlos Polanco, ganador del premio Juventud Nacional del Año de Boys and Girls Clubs of America; Julián Rodríguez, fundador y director ejecutivo de Bazaar; Ricardo Seco, diseñador de moda; Jorge Ulla, socio y jefe de creación de ideas de d’exposito & partners y Pablo Zárate, vicepresidente de propiedades internacionales del Soccer United Marketing / Major League Soccer.

El evento fue patrocinado por Coca Cola, la MLS, los Jets, Univision 41 y Gorayeb, el abogado del pueblo.