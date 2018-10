Museos de Nueva York rechazan dinero saudí ante polémica por muerte del periodista Khashoggi

El Met y el Museo de Brooklyn quieren desvincularse del cuestionado gobierno árabe

Las reacciones por la misterio en torno al paradero del periodista Jamal Khashoggi (60), supuestamente asesinado dentro del Consulado de Arabia Saudita en Estambul, generando condenas al gobierno de ese país, han salpicado al mundo de la cultura neoyorquina.

El Museo Metropolitano de Arte (Met) y el Museo de Brooklyn afirmaron ayer que no usarían dinero saudí para programas sobre arte del Medio Oriente que originalmente habían sido apoyados por grupos vinculados a ese gobierno árabe.

Los programas no serán cancelados. Se trata de una exposición de tres meses sobre refugiados sirios en el Museo de Brooklyn y un seminario en el Met la próxima semana sobre la curación de arte del Medio Oriente, parte de “Iniciativa de Arte y Educación Árabe” de un año de duración, informó The New York Times.

Funcionarios turcos acusaron a los agentes saudíes de matar al periodista Khashoggi, una creencia que comparten los oficiales de inteligencia estadounidenses. El príncipe heredero Mohammed bin Salman ha sido acusado de aprobar un plan para matar al Khashoggi, cuya muerte no ha sido oficialmente confirmada.

Ante ello, algunos participantes en la iniciativa museística comenzaron a reconsiderar su participación.

Daniel H. Weiss, presidente y director ejecutivo del Met, envió una nota a los participantes en el seminario académico, diciendo que “Si bien esta conversación y un coloquio público subsecuente fueron respaldados por fondos externos, a la luz de los recientes eventos hemos decidido que el Museo mismo financiará este evento”.

El museo dijo que había aceptado menos de $20 mil dólares para el evento, que tendrá lugar el martes 23. El Met todavía tiene el dinero y está decidiendo qué hacer con él, ahora que no se utilizará para el seminario.

Por su parte, los funcionarios del Museo de Brooklyn dijeron en un comunicado que “creen firmemente en el valor de la cultura para crear puentes y construir una comunidad global más conectada, cívica y empática”. Pero dijeron que “a la luz de los acontecimientos recientes y en armonía con la comunidad internacional”, el museo no utilizará el dinero de Arabia Saudita para su exhibición “Siria, antes y ahora: Historias de refugiados un siglo aparte”, inaugurada la semana pasada.