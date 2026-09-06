Avión de carga de Amazon se estrella tras salirse de la pista en Miami

Un avión de carga operado por Prime Air, con el logotipo de Amazon, se estrelló este domingo después de salirse de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, provocando un incendio y el cierre de todas las pistas y vías de rodaje del aeropuerto.

La aeronave quedó inmovilizada en el extremo noreste del aeropuerto y el incidente obligó a suspender temporalmente todos los despegues y aterrizajes, según informó la terminal aérea.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas locales, cuando el vuelo 7598 de Prime Air se salió de la pista. El avión era un Boeing 767-300 que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.

Por el momento, las autoridades no han informado cuántas personas resultaron heridas en el accidente.

Bomberos trabajan entre las llamas

El avión chocó contra varios vehículos después de abandonar la pista. Más de 60 unidades del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade acudieron al lugar para controlar la emergencia y atender a las personas afectadas.

Los equipos de emergencia encontraron la aeronave incendiada, con intensas llamas y una gran cantidad de humo.

“Al llegar al lugar, los profesionales se encontraron con un avión que se había incendiado como consecuencia del accidente, con intensas llamas y mucho humo”, informó el departamento de bomberos, que señaló que sus equipos trabajan para extinguir el fuego y atender a los heridos.

La portavoz de Amazon, Kelly Nantel, aclaró que se trataba de un vuelo de Amazon operado por 21 Air.

“Esta situación evoluciona rápidamente y aún estamos recabando información. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales para comprender exactamente lo sucedido”, declaró Nantel. “En este momento, nuestra máxima prioridad es la seguridad, el bienestar y la atención de todos los involucrados”.

El aeropuerto mantiene sus operaciones suspendidas

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo 7598 fue el involucrado en el accidente y precisó que se trataba de un Boeing 767-300 procedente de Puerto Rico.

Mientras continúan las labores de emergencia, el aeropuerto de Miami mantiene cerradas sus pistas y calles de rodaje, por lo que no se permiten operaciones de llegada ni salida.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran el avión fuera de la pista, en medio de una carretera, mientras una gran columna de humo y llamas se eleva detrás de la aeronave.