Bad Bunny gana su primer Emmy por su show en el Super Bowl

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha vuelto a hacer historia, esta vez en la televisión estadounidense y gracias al show de medio tiempo en el Super Bowl que protagonizó este año. Ahora, Bad Bunny suma a su larga lista de premios un Emmy.

Este fin de semana, la Academia de la Televisión celebró los Creative Arts Emmy Awards, una premiación no televisada en la que se entregan más de 100 galardones con los que reconocen el trabajo técnico y creativo tras bambalinas.

En este evento se reconocen programas especiales en vivo, eventos deportivos y especiales musicales. Es por eso que fue a través de esta ceremonia que se conoció que Bad Bunny ganó su primer Premio Emmy, específicamente en la categoría Mejor Especial de Variedades en Vivo.

Bad Bunny hizo historia al protagonizar el show este año. Crédito: Julio Cortez | AP

Además de recibir su primer Emmy, este show de medio tiempo se ha convertido en el más premiado de la historia al ganar también en otras seis categorías: Dirección Musical, Dirección de un Especial de Variedades, Coreografía para Programación de Variedades o Reality, Diseño e Iluminación para un Especial, Mezcla de Sonido para Series o Especiales de Variedades y Dirección Técnica y Trabajo de Cára para un Especial.

Miguel Gandelman ganó el Emmy por la dirección del show. Crédito: Phil McCarten | AP

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