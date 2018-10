Las empresas que evalúan mudarse a México tras redadas de ICE y falta de trabajadores

Operativos de "La Migra" no sólo afectan a inmigrantes, sino también la economía local

Las redadas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está afectando a cientos de inmigrantes y sus familias, pero el impacto también está siendo para las empresas donde ha habido operativos.

Un reporte de NPR sobre Tigertown, Texas, narra cómo productoras de piezas para camiones y tráileres están enfrentando problemas para contratar a empleados tras operativos de “La Migra”.

“Las redadas de inmigrantes del gobierno amenazan la vida del condado”, afirman responsables de fábricas y empleados.

Lo más curioso es que los votantes locales son simpatizantes del presidente Donald Trump, pero defienden a los inmigrantes indocumentados que habían trabajado como soldadores durante muchos años, una labor difícil que ahora nadie quiere hacer.

“Este país no sobrevivirá si no enderezamos la manera en que (los inmigrantes) pueden venir aquí y trabajar. Porque les garantizo que los estadounidenses no lo harán”, dice Alan Helberg, ex administrador del hospital regional.

Algunos fabricantes de remolques dicen que si no encuentran suficientes soldadores, considerarían mudar todas sus operaciones a México.

NPR hizo un recorrido en el condado, luego de que una aparatosa redada a finales de agosto con alrededor de 300 agentes de “La Migra” arrestara a unas 150 personas en Load Trail LLC, aproximadamente dos horas al noreste de Dallas.

El gerente general de Load Trail, Kevin Hiebert, recuerda la mañana del 28 de agosto, cuando un helicóptero arribó como el protagonista de una increíble redada. “Parecía algo que normalmente verías en las películas”, dijo.

La investigación contra la empresa continúa, así como el proceso contra los detenidos. La afectación no sólo es para los inmigrantes, sino también para la economía del condado.