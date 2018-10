Hallan a mujer de 70 años degollada en apartamento de Manhattan

La policía ha abierto una investigación para esclarecer lo acontecido

Una mujer de 70 años fue encontrada con la garganta cortada en su casa en una tranquila calle residencial de Manhattan.

La policía respondió a una llamada al 911 de un departamento del Upper West Side de Nueva York, justo antes de las 5 a.m. del domingo y encontró a la residente Susan Trott con una laceración en el cuello, dijo el Departamento de Policía de Nueva York.

Trott parecía haber sido apuñalada en su sala de estar, según informó una fuente policial a ABC News. La encontraron muerta en su habitación, agregó la fuente.

No hubo signos de que la entrada a la casa fuera forzada, según la policía.

No se han realizado arrestos, pero una persona posiblemente implicada ha sido identificada y está siendo buscada por los detectives, dijo la fuente de la policía.

Trott era socia creativo en un grupo de marketing. Su socio de negocios, Eric Boscia, llamó a la policía cuando no tenía noticias de ella,según The New York Times

“Es como si mi madre hubiera muerto”, le dijo Boscia a The Times. “Ella era la persona más grande, generosa y amable que he conocido”.

El edificio de apartamentos de Trott tiene portero y cámaras de vigilancia, según la estación ABC New York WABC-TV, por lo que esperan encontrar alguna pista adiocional.

La mujer asesinada amaba a los animales y era conocida por rescatar perros, según informó una vecina, Helen Stein, a WABC-TV.