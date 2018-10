La chica sexy del clima, Yanet García, reacciona a declaraciones de su exnovio que la tacha de ‘interesada’

"Ahora desconozco de quien estuve enamorada"

Yanet García al fin rompió el silencio después de que su exnovio, Doug Martin que se hace llamar FaZe Censor en redes, expusiera en un video de YouTube las verdaderas razones de su rompimiento.

Inicialmente se había dicho que el “youtubero” había dejado a la “Chica Sexy del Clima” para enfocarse más en sus juegos virtuales que monetiza subiendo a las plataformas digitales. Pero en un video reciente Martin dijo que la pareja empezó a tener problemas cuando la famosa mexicana le pidió un porcentaje de los videos en donde ella aparecía.

Tras las calumbias, la presentadora del programa “Hoy” lanzó un comunicado en Instagram en donde reacciona a las declaraciones.

“A desgracia siempre el éxito viene acompañado de amor y odio cuando eres una figura pública. Conocí el amor en su máximo esplendor y con eso me quedo. Quienes me conocen saben que soy una persona entregada, trabajadora y perseverante“, dijo la guapa conductora.

“Ahora desconozco de quien estuve enamorada. Creo en la justicia y la valentía y por eso estoy señalando falsedades a las que no me pienso prestar, mucho menos si es para conseguir un fin económico, pues sin duda mi expareja decidió cambiar el amor incondicional por el dinero, o como bien le llaman en las plataformas digitales, la monetización. De pronto me veo expuesta en situaciones que no me corresponden, y en vez de hacer públicas las cosas que deben permanecer privadas”, añadió.

Yanet dice estar tranquila ante la polémica.

“Nunca me arrepentiré de ser bondadosa y entregada en cada situación que vivo. Estoy convencida de que el amor es el máximo motor para un ser humano y debe experimentarse siempre con la esperanza que sea eterno. Hoy me siento tranquila y sin deber nada a nadie, más que a la responsabilidad de creer que soy una figura de bien y que no le gusta rodearse de personas tóxicas“, finalizó.