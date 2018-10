5 señales que te dicen que no le interesas a tu pareja

Si experimentas alguna de estas, quizá sea momento de replantear caminos

Cuando se está muy enamorado se vuelve prácticamente imposible distinguir esas señales que nos anuncian constantemente que algo está pasando con la otra persona que hace que no sienta lo mismo por ti, aunque para los que están fuera de la relación resulten evidentes.

Kailen Rosenberg, autora de “Real Love, Right Now: A 30-Day Blueprint for Finding Your Soul Mate — and So Much More!”, y también muy conocida por su participación en diferentes reality y shows de televisión, comparte con todos 5 señales de advertencia o “banderas rojas” que son claros indicadores de que no eres tan importante para tu pareja como crees.

5 señales que te indican que no le importas tanto a tu pareja

No pregunta cómo estuvo tu día

Si pueden pasar 24 horas sin que te pregunte de forma sincera cómo te fue en el día, es probable de que estés con una persona que solamente está preocupado por su propia existencia. Hacer esta pregunta no solo sirve para reconectarse, también para conducir a los temas a hablar o discutir, y puede inspirar cercanía e intimidad en distintos niveles.

Permite que pase un día entero sin que le llames

Si sucede esto, sobre todo cuando hay un viaje de por medio, es posible que esté ocurriendo alguna de estas dos cosas: o estás tratando con una pareja pasivo-agresiva que está enojada contigo e incapaz de expresar sus sentimientos de decepción o frustración de una manera productiva y, por lo tanto, ignorarte o, literalmente, simplemente no piensa en ti.

Quien está enamorado, se preocupa por la otra persona y le respeta, pero tiene un deseo innato de hablar y escuchar tu voz a diario.

Miente

Cuando la pareja realmente lo ama, no solo tienen el suficiente respeto por sí mismos y para que no les mientan, son siempre abiertos y honestos para continuar construyendo una relación.

Coquetea con otros frente a ti

No solo quiere decir que no te ama, sino que es una persona que carece de respeto y consideración hacia ti. Estas personas no saben valorar relaciones, por lo que si lo hace, sería bueno que te replantearas seguir o no.

Ignora tus sentimientos

Si tus sentimientos no son escuchados o tu pareja se burla de ellos, definitivamente no siente amor por ti. De hecho, esto se convierte en abuso emocional.