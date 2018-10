FBI investiga artefacto explosivo colocado en casa del multimillonario pro inmigración George Soros

Es conocido por su fuerte apoyo financiero a los candidatos demócratas y las causas progresistas

Un artefacto explosivo fue encontrado ayer en el buzón de la casa del multimillonario George Soros, en Westchester.

Un empleado de la casa situada en Katonah (NY) abrió un paquete que había sido colocado en el buzón y encontró el dispositivo, dijo la policía de Bedford.

El empleado colocó el paquete en un área boscosa cerca de la casa y llamó a la policía ayer alrededor de las 3:45 p.m.

El dispositivo tenía pólvora negra, informaron fuentes del orden público. Según The New York Times, los técnicos de explosivos pudieron detonar el dispositivo “proactivamente” y no estalló por sí solo.

Soros, sobreviviente del holocausto de la 2da guerra mundial, no estaba en casa en ese momento.

El FBI está investigando. Se adelantó que no había amenaza para la seguridad pública.

Soros, un hombre de negocios y filántropo de 88 años, es conocido por su fuerte apoyo financiero a los candidatos demócratas y las causas progresistas, incluyendo los inmigrantes.