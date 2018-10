Nueva York y Puerto Rico firman acuerdo para impulsar el turismo

La alianza entre la ciudad y la isla destaca el apoyo y la conexión entre los dos destinos

Nueva York y Puerto Rico anunciaron este martes un acuerdo de cooperación conjunta para promocionarse como destinos turísticos. La iniciativa se anunció en conferencia de prensa en El Museo del Barrio.

La nueva alianza incluye un acuerdo de colaboración entre Puerto Rico y la ciudad de Nueva York, el intercambio de activos de mercadeo para impulsar los viajes recíprocos, el intercambio de las mejores prácticas en mercadotecnia de turismo y el continuo apoyo a la exitosa recuperación de la isla después de los eventos provocados por el huracán María.

Como firmantes de la iniciativa intervinieron la NYC & Company, la organización oficial de promoción de turismo de la ciudad de Nueva York y Discover Puerto Rico, la recién establecida organización de mercadeo de destinos de Puerto Rico, siendo éste el primer acuerdo de cooperación oficial para impulsar el turismo entre la ciudad de Nueva York y la isla.

El evento fue presentado por la estrella de Broadway, el actor de ascendencia puertorriqueña Lin-Manuel Miranda, quien junto al vicepresidente y director de NYC & Company Charles Flateman y el director ejecutivo de Discover Puerto Rico, Brad Dean, firmaron el nuevo acuerdo.

“Al tiempo que Puerto Rico continúa con su recuperación, NYC & Company, se complace en formar parte de este esfuerzo para impulsar la industria del turismo hacia Puerto Rico. Ahora más que nunca necesitamos apoyar y celebrar la isla, mientras creamos impacto económico. Estamos honrados de trabajar al lado de Discover Puerto Rico para comunicar que la isla está abierta para los negocios y para los turistas”, dijo Flateman.

El acuerdo de cooperación entre la ciudad y la isla incluye un intercambio de activos de mercadotecnia y publicidad, valorados en $ 300,800 dólares.

La campaña publicitaria de la ciudad de Nueva York se mostrará en vallas exclusivas en todo San Juan, a partir del 19 de noviembre y durante tres meses. Entre tanto, los anuncios de Puerto Rico aparecerán en las marquesinas de las paradas de autobuses y en las pantallas de Link NYC en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York, desde el 19 de noviembre hasta el 13 de enero del 2019.

La ciudad de Nueva York ha creado un singular eslogan para sus promociones en Puerto Rico: “Famous Original, New York City. Always here for you.” O “Famous Original, New York City. ¡Siempre aquí para ti! ”; Este mensaje tiene el propósito de recordar a los puertorriqueños que la Ciudad de Nueva York siempre les dará la bienvenida. La ciudad de Nueva York motiva a los viajeros a visitarla en la próxima temporada de vacaciones y hasta el próximo año a medida que el mensaje de NYC & Company “2019: Un año monumental” se posiciona.

El 2019 será un año extraordinario para el turismo de la ciudad de Nueva York definido por los nuevos avances e inauguraciones, así como por los grandes eventos icónicos y la actividad cultural.

“Nuestra asociación con NYC & Company no tiene precedentes y nos ayudará a llevar nuestros esfuerzos de turismo estratégico al siguiente nivel”, dijo Brad Dean.

Dean agregó que trabajan enérgicamente para promover la marca de Puerto Rico y hacerla visible para el mundo como un destino de viaje predilecto.

“Esta alianza que formalmente tiende puentes entre dos partes fundamentales de mi identidad, es profundamente personal para mí” dijo Lin-Manuel Miranda. “No podría existir sin los dos o sin uno de los dos. Hoy no puede ser más significativo, ver como a través de este lazo y compromiso público, se unen estos dos lugares que son tan queridos para mí”.

Puerto Rico anima a los neoyorquinos a visitar la isla en esta temporada de vacaciones, recibiendo a los turistas con el eslogan “Estamos listos para celebrar”. Desde la tradicional celebración del Día de los Tres Reyes Magos hasta el famoso festival de San Sebastián, ninguna otra isla ofrece la variedad de eventos acompañados con la extraordinaria música y la impecable gastronomía que se encuentran en Puerto Rico.

La famosa obra de Broadway Hamilton, se presentará en el teatro UPR de Puerto Rico del 8 al 27 de enero del 2019. Lin-Manuel Miranda repetirá su papel como Alexander Hamilton, únicamente durante las tres semanas que duran las funciones exclusivas en Puerto Rico. El centro cultural UPR está localizado en el corazón de la universidad de San Juan.

Actualmente la ciudad de Nueva York cuenta con aproximadamente 26 vuelos diarios a Puerto Rico.Como parte del acuerdo firmado por un año, la ciudad y la Isla compartirán las mejores prácticas en mercadeo y gestión del turismo para impulsar la industria en ambos destinos durante el 2019.