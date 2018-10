El emotivo tuit de una chica lesbiana que se hizo viral porque representa a muchas personas

Se pueden encontrar muchos mensajes de autoayuda y amor propio en internet, pero pocos llegan a conmover tanto

Alex Durog escribió un mensaje bastante poético sobre el amor propio y la belleza como homenaje a su novia por su aniversario. Pero las palabras de Alex fueron tan conmovedoras, que terminaron tocando el corazón de muchas personas.

“Te llamas fea, pero eso es porque solo te has visto a ti misma cuando te estás mirando en el espejo”, comenzó el hilo de Twitter de Alex. “No te ves a ti misma cuando se te ilumina la cara al ver a un bebé, un helado o cuando vamos a tu restaurante favorito. No te ves a ti misma cuando me sonríes porque finalmente encuentras las palabras para explicar lo que estás tratando de decir“.

Todos tenemos días en los que sentimos que no estamos bien. Pero como señala Alex, nuestra belleza brilla cuando menos lo esperamos. El espejo no siempre nos muestra la realidad, además de que la belleza es subjetiva y son otros muchos factores los que cuentan para hacer de una persona alguien bello.

Este tuit era y sigue siendo necesario, ya que mucha gente se ha sentido identificado. Ha sido compartido más de 187,000 veces.